Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 90 secondi per manager di livello intermedio e team leader, illustrando i principi fondamentali e i benefici del raggiungimento dell'eccellenza operativa all'interno di un'organizzazione. Utilizza uno stile visivo coinvolgente con grafica animata e transizioni dinamiche tra scene dai Template e scene di HeyGen, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce narrante sicura e motivante per ispirare l'adozione delle migliori pratiche. Questo video dovrebbe mostrare i vantaggi tangibili dei processi semplificati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione AI di 2 minuti per il personale di supporto tecnico, spiegando le funzionalità di un nuovo strumento software diagnostico con dettagli intricati. La presentazione visiva dovrebbe essere altamente dettagliata, con registrazioni dello schermo precise e annotazioni, completata da una voce narrante calma ed esplicativa generata utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen. Questo prompt mira a fornire istruzioni tecniche complete in modo efficiente, garantendo chiarezza sulle funzionalità complesse per gli utenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 45 secondi su come fare per i dipendenti che necessitano di un rapido aggiornamento sull'uso di uno specifico strumento di reportistica interna durante l'onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e diretto, con un presentatore virtuale che guida gli spettatori attraverso i passaggi, utilizzando i Sottotitoli/didascalie di HeyGen per l'accessibilità e il rinforzo, insieme a ausili visivi chiari e una voce narrante concisa e incoraggiante. Questo video deve essere rapido, incisivo e facile da seguire.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona un Generatore di Video di Formazione sull'Eccellenza Operativa

Crea in modo efficiente video di formazione chiari e coinvolgenti per l'eccellenza operativa e le Procedure Operative Standard utilizzando l'AI, semplificando lo sviluppo organizzativo.

1
Step 1
Crea il tuo Script di Formazione
Definisci le tue procedure di eccellenza operativa e crea il tuo script di formazione. Il nostro Text to Video Generator convertirà il tuo testo dettagliato in un video dinamico.
2
Step 2
Scegli il tuo Presentatore AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per fungere da presentatore virtuale, aggiungendo un volto professionale e coinvolgente ai tuoi contenuti di formazione.
3
Step 3
Affina con le Voci Narranti
Genera voci narranti dal suono naturale per il tuo script utilizzando la nostra generazione avanzata di voci narranti, garantendo una narrazione chiara e coerente per la tua formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Rivedi il tuo video di formazione sull'eccellenza operativa completo. Utilizza funzionalità come sottotitoli/didascalie ed esporta il tuo video nel formato ideale per una facile distribuzione.

Semplifica le procedure complesse per la formazione

Trasforma processi operativi intricati in video di formazione chiari e facili da comprendere per migliorare la comprensione e l'applicazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di Video di Formazione AI professionali per l'eccellenza operativa?

HeyGen semplifica il processo permettendo agli utenti di trasformare script in Video di Formazione AI professionali utilizzando avatar AI fotorealistici e una generazione avanzata di text-to-video. Questo elimina la necessità di telecamere, attori o editing complesso, rendendolo un generatore ideale di video di formazione sull'eccellenza operativa.

HeyGen può generare Procedure Operative Standard (SOP) video coinvolgenti direttamente dal testo?

Sì, la capacità avanzata di Text to Video Generator di HeyGen ti consente di convertire facilmente contenuti scritti in Procedure Operative Standard (SOP) video dinamiche con voci narranti naturali. Questo assicura una comunicazione coerente e una creazione efficiente di video essenziali su come fare per il tuo team.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per garantire la coerenza del marchio nei Video di Eccellenza Organizzativa?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati, per mantenere la coerenza in tutti i tuoi Video di Eccellenza Organizzativa. Insieme a una libreria diversificata di modelli video e presentatori virtuali, puoi garantire che ogni video di formazione si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quanto velocemente posso produrre video di formazione di alta qualità sull'eccellenza operativa utilizzando HeyGen?

HeyGen consente una rapida produzione di video di formazione di alta qualità sull'eccellenza operativa attraverso la sua piattaforma efficiente di generazione video AI. Con funzionalità come modelli video predefiniti, avatar AI e input semplice text-to-video, puoi ridurre significativamente i tempi di produzione per video di formazione sui prodotti e contenuti di onboarding.

