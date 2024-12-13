Strumento Video di Onboarding: Semplifica la Formazione dei Dipendenti

Crea video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una formazione digitale senza intoppi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di sessione di formazione interattiva di 60 secondi per i membri del team remoto che apprendono un nuovo software, caratterizzato da uno stile visivo professionale e pulito con grafica esplicativa nitida e un voiceover calmo e chiaro. Questo video generato dall'AI utilizzerà la funzione di testo-a-video di HeyGen per suddividere informazioni complesse in segmenti digeribili, completati da sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per l'introduzione dello strumento di onboarding per i team di marketing e risorse umane, mostrando le caratteristiche principali in uno stile visivo veloce, aziendale ma coinvolgente con musica di sottofondo energica. Questo video personalizzabile, perfetto per annunci rapidi o contenuti di marca, dovrebbe utilizzare i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per una creazione rapida e un'attrattiva visiva.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una narrazione ispiratrice di 50 secondi per l'onboarding dei dipendenti potenziali, impiegando uno stile visivo caldo e invitante e una musica di sottofondo sottile e motivante, raccontando una storia attraverso un avatar AI. Questo video, mirato a trasmettere la cultura e i valori aziendali, beneficerà del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per un'implementazione senza soluzione di continuità su varie piattaforme.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento Video di Onboarding

Potenzia i tuoi nuovi assunti fin dal primo giorno con video di onboarding coinvolgenti e accurati, semplificando il loro percorso e aumentando la produttività senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Onboarding
Inizia il tuo video di onboarding scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente. Personalizza facilmente le scene per adattarle al brand e al messaggio della tua azienda, rendendo il tuo contenuto unico.
2
Step 2
Genera Narrazione Potenziata dall'AI
Migliora il tuo video con una narrazione potenziata dall'AI. Seleziona un avatar AI per presentare il tuo contenuto o inserisci il tuo copione per una generazione di voiceover dal suono naturale, garantendo un'esperienza coerente e coinvolgente per i nuovi assunti con un video generato dall'AI.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Raffina il tuo video di onboarding applicando i colori e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding. Aggiungi sottotitoli per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave, rendendo il contenuto più personalizzabile per tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di onboarding digitale dei dipendenti nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividilo attraverso le tue piattaforme interne per garantire che i tuoi nuovi dipendenti possano accedere senza problemi alle informazioni vitali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Cultura Coinvolgenti

.

Produci video ispiratori potenziati dall'AI per accogliere calorosamente i nuovi dipendenti e comunicare efficacemente la cultura e i valori aziendali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding coinvolgenti?

HeyGen è uno strumento intuitivo per video di onboarding che sfrutta l'AI per trasformare i copioni in video dinamici generati dall'AI. Questo consente una produzione efficiente di contenuti professionali per l'onboarding dei dipendenti senza necessità di competenze complesse di editing video.

HeyGen può personalizzare i video di onboarding con un branding unico e personaggi animati?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una varietà di modelli video e controlli di branding per loghi e colori. Puoi anche incorporare avatar AI realistici, migliorando le sessioni di formazione interattiva con personaggi animati unici per un onboarding dei dipendenti personalizzato.

Quali risorse creative fornisce HeyGen per accelerare la produzione di video di onboarding?

HeyGen fornisce una ricca libreria di modelli video personalizzabili e scene, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video di alta qualità generati dall'AI per l'onboarding dei dipendenti. Questo aumenta significativamente l'efficienza in termini di tempo e costi nella creazione di contenuti coinvolgenti.

HeyGen supporta funzionalità di accessibilità per i video di onboarding dei dipendenti?

HeyGen migliora l'accessibilità dei contenuti di onboarding dei dipendenti fornendo sottotitoli automatici e generazione di voiceover di alta qualità. Queste funzionalità assicurano che i tuoi video generati dall'AI siano inclusivi e professionali per tutti i dipendenti.

