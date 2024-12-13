Strumento Video di Onboarding: Semplifica la Formazione dei Dipendenti
Crea video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una formazione digitale senza intoppi.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di sessione di formazione interattiva di 60 secondi per i membri del team remoto che apprendono un nuovo software, caratterizzato da uno stile visivo professionale e pulito con grafica esplicativa nitida e un voiceover calmo e chiaro. Questo video generato dall'AI utilizzerà la funzione di testo-a-video di HeyGen per suddividere informazioni complesse in segmenti digeribili, completati da sottotitoli per l'accessibilità.
Produci un video conciso di 30 secondi per l'introduzione dello strumento di onboarding per i team di marketing e risorse umane, mostrando le caratteristiche principali in uno stile visivo veloce, aziendale ma coinvolgente con musica di sottofondo energica. Questo video personalizzabile, perfetto per annunci rapidi o contenuti di marca, dovrebbe utilizzare i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per una creazione rapida e un'attrattiva visiva.
Sviluppa una narrazione ispiratrice di 50 secondi per l'onboarding dei dipendenti potenziali, impiegando uno stile visivo caldo e invitante e una musica di sottofondo sottile e motivante, raccontando una storia attraverso un avatar AI. Questo video, mirato a trasmettere la cultura e i valori aziendali, beneficerà del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per un'implementazione senza soluzione di continuità su varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Moduli di Onboarding Completi.
Genera rapidamente video di onboarding dei dipendenti e corsi di formazione estesi per educare i nuovi assunti in modo efficiente in diverse sedi.
Migliora la Formazione e il Coinvolgimento dei Dipendenti.
Utilizza video generati dall'AI per creare sessioni di formazione interattive che aumentano significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze dei nuovi assunti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding coinvolgenti?
HeyGen è uno strumento intuitivo per video di onboarding che sfrutta l'AI per trasformare i copioni in video dinamici generati dall'AI. Questo consente una produzione efficiente di contenuti professionali per l'onboarding dei dipendenti senza necessità di competenze complesse di editing video.
HeyGen può personalizzare i video di onboarding con un branding unico e personaggi animati?
Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una varietà di modelli video e controlli di branding per loghi e colori. Puoi anche incorporare avatar AI realistici, migliorando le sessioni di formazione interattiva con personaggi animati unici per un onboarding dei dipendenti personalizzato.
Quali risorse creative fornisce HeyGen per accelerare la produzione di video di onboarding?
HeyGen fornisce una ricca libreria di modelli video personalizzabili e scene, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video di alta qualità generati dall'AI per l'onboarding dei dipendenti. Questo aumenta significativamente l'efficienza in termini di tempo e costi nella creazione di contenuti coinvolgenti.
HeyGen supporta funzionalità di accessibilità per i video di onboarding dei dipendenti?
HeyGen migliora l'accessibilità dei contenuti di onboarding dei dipendenti fornendo sottotitoli automatici e generazione di voiceover di alta qualità. Queste funzionalità assicurano che i tuoi video generati dall'AI siano inclusivi e professionali per tutti i dipendenti.