Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo e chiaro di 60 secondi per i manager delle risorse umane e della formazione e sviluppo, mostrando come semplificare l'intero processo di onboarding, specialmente per scenari di onboarding a distanza. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale con grafiche animate moderne, utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen e convertendo il testo in video da script per un messaggio coerente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo dinamico di 30 secondi progettato per i team leader, illustrando quanto facilmente possano produrre video di onboarding dei dipendenti efficaci utilizzando modelli video predefiniti. Questo video vivace e pulito dovrebbe presentare rapidi cambi di scena, testo chiaro sullo schermo e sottotitoli essenziali per l'accessibilità, enfatizzando velocità e facilità di creazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video visivamente ricco e istruttivo di 50 secondi per i formatori interni, dimostrando le migliori pratiche per costruire un programma di formazione video efficace evidenziando vari esempi di video di onboarding. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo professionale e dinamico con immagini accattivanti dalla libreria multimediale/supporto stock, mostrando come gli avatar AI possano trasmettere informazioni complesse in modo coinvolgente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Accademia di Onboarding Video

Semplifica il tuo onboarding dei dipendenti con un'accademia video professionale, sfruttando l'AI per creare una formazione coinvolgente e coerente per ogni nuovo assunto.

Step 1
Crea il Tuo Curriculum con Modelli Video
Inizia delineando il tuo "processo di onboarding" e selezionando tra una varietà di "Modelli e scene" per strutturare efficacemente il contenuto video della tua accademia.
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scrivi il Tuo Contenuto
Arricchisci i tuoi "Video di Onboarding dei Dipendenti" scegliendo tra diversi "avatar AI" per incarnare il tuo contenuto, rendendo la trasmissione delle informazioni coinvolgente e coerente.
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Assicura la coerenza del marchio nei tuoi "video di formazione" utilizzando "Controlli di branding (logo, colori)" per personalizzare ogni video in modo che rifletta l'estetica della tua azienda.
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Programma di Formazione Video
Finalizza l'intero "programma di formazione video" e preparalo per la distribuzione utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire la compatibilità su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Contenuti di Onboarding Diversificati

Produci video di benvenuto coinvolgenti, spiegazioni rapide e walkthrough di processi in pochi minuti con la creazione di video AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di onboarding dei dipendenti?

HeyGen trasforma i tuoi video di onboarding dei dipendenti permettendoti di creare contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici a partire da un semplice testo, offrendo un processo di onboarding semplificato. La nostra vasta libreria di modelli video fornisce un punto di partenza per i tuoi video di benvenuto e di formazione per i nuovi assunti.

HeyGen può aiutare a costruire un programma di formazione video completo o un'accademia di video di onboarding?

Sì, HeyGen è ideale per sviluppare un programma di formazione video completo o un'intera accademia di video di onboarding. Puoi facilmente creare un curriculum strutturato con un branding coerente utilizzando il nostro creatore di video AI, facilitando un onboarding a distanza efficace per i nuovi assunti.

Quali funzionalità offre HeyGen per una creazione efficiente di contenuti video di onboarding?

HeyGen semplifica la creazione di video per l'onboarding offrendo una vasta gamma di modelli video personalizzabili e la possibilità di generare video da testo con avatar AI. Puoi anche applicare controlli di branding, generare voiceover e aggiungere sottotitoli per video di formazione accessibili e professionali.

Come supporta HeyGen l'onboarding a distanza e le iniziative di formazione scalabili?

HeyGen aiuta significativamente l'onboarding a distanza fornendo un metodo accessibile e coerente per consegnare video di formazione e di benvenuto ai nuovi assunti, indipendentemente dalla loro posizione. La nostra piattaforma consente alle organizzazioni di scalare il loro processo di onboarding in modo efficiente senza risorse estensive di produzione video.

