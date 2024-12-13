Crea Video Tutorial di Onboarding Coinvolgenti Velocemente

Ottimizza la formazione dei nuovi assunti e migliora l'efficienza dell'onboarding degli utenti con avatar AI straordinari.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding per dipendenti remoti di 60 secondi, specificamente per i nuovi assunti che si uniscono a un team distribuito, con l'obiettivo di trasmettere la cultura aziendale e presentare i membri chiave del team. Utilizza un'estetica visiva calda e invitante con riprese reali e una voce narrante calma e rassicurante che trasmette fiducia e accoglienza. Questo video di benvenuto integrerà efficacemente la generazione di voiceover di HeyGen per garantire un messaggio chiaro e coerente a tutti i nuovi assunti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione di 30 secondi incentrato su una singola funzionalità avanzata all'interno di un prodotto software, rivolto a utenti esperti che necessitano di suggerimenti rapidi. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, con registrazioni dello schermo nitide e sovrapposizioni di testo audaci, accompagnato da una traccia strumentale vivace. Fondamentale sarà la funzione di sottotitoli/captioning robusta di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione per gli spettatori che scansionano rapidamente il contenuto educativo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial di onboarding di 50 secondi coinvolgente per potenziali clienti che esplorano una nuova piattaforma SaaS, evidenziando i suoi principali vantaggi e la facilità d'uso. L'estetica dovrebbe essere pulita, moderna e visivamente attraente, utilizzando una ricca libreria multimediale di filmati di repertorio e grafica animata, accompagnata da un narratore professionale e autorevole. Utilizza l'ampia libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen per reperire immagini di alta qualità che elevano la presentazione complessiva e aiutano la fidelizzazione dei clienti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Tutorial di Onboarding

Crea video tutorial di onboarding coinvolgenti rapidamente ed efficientemente per accogliere i nuovi assunti e fornire formazione essenziale, garantendo un inizio fluido e coinvolgente.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Seleziona un modello progettato professionalmente o inizia con una tela bianca per impostare il palcoscenico perfetto per i tuoi video di onboarding.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto Tutorial
Crea contenuti coinvolgenti trasformando il tuo copione in visual dinamici con la generazione di testo in video potenziata dall'AI, come un generatore di video AI.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Immagini
Aggiungi un voice-over professionale utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover e arricchisci le tue scene con media dalla libreria di risorse.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Esporta il tuo contenuto educativo completato, sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, pronto per informare e integrare i tuoi nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Informazioni Complesse

Semplifica concetti intricati nei tuoi video tutorial di onboarding, rendendo le informazioni complesse accessibili e facili da comprendere per tutti i discenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i copioni in video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti, con avatar AI e voice-over realistici, semplificando notevolmente la produzione di contenuti educativi per i nuovi assunti.

HeyGen offre modelli predefiniti per video di onboarding e formazione degli utenti?

Sì, HeyGen fornisce una libreria diversificata di modelli professionali specificamente progettati per l'onboarding degli utenti e i video tutorial, permettendo agli utenti di personalizzare e distribuire rapidamente video formativi di impatto con facilità.

Posso personalizzare il mio video tutorial di onboarding con il branding della mia azienda usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda direttamente nel tuo video tutorial di onboarding. Questo assicura un perfetto allineamento con l'identità del tuo marchio per l'onboarding dei dipendenti remoti o qualsiasi comunicazione interna.

Qual è il processo di HeyGen per generare video potenziati dall'AI a partire da testo?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma i copioni di testo in video dinamici utilizzando una tecnologia sofisticata di text-to-video, completa di avatar AI selezionabili e voice-over generati. Questo processo è ideale per creare video di benvenuto coinvolgenti e altri contenuti educativi in modo efficiente.

