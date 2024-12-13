Video di Formazione per l'Onboarding: Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione dei Nuovi Assunti

Ottimizza il tuo processo di onboarding dei dipendenti e aumenta la fidelizzazione con video coinvolgenti, creati facilmente utilizzando avatar AI.

315/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi che delinei i passaggi chiave del processo di onboarding per i dipendenti remoti, utilizzando uno stile visivo chiaro e moderno con musica di sottofondo soft. Questo video dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare le linee guida scritte in una guida visiva completa, completata da sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi che dimostri gli strumenti interni essenziali per i nuovi membri del team, adottando uno stile visivo dinamico e pratico con registrazioni dello schermo integrate. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questa preziosa risorsa di formazione video, garantendo un'introduzione fluida e informativa.
Prompt di Esempio 3
Crea un pezzo motivazionale di 45 secondi per i manager di reparto, evidenziando come i video di formazione per l'onboarding efficaci migliorino la fidelizzazione e contribuiscano al successo a lungo termine. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e autorevole, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per garantire che appaia perfetto su tutti i canali di comunicazione interna, con un avatar AI sicuro di sé.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Formazione per l'Onboarding

Accogli efficacemente i nuovi assunti e ottimizza il tuo processo di onboarding creando video di formazione coinvolgenti che migliorano la comprensione e la fidelizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione in HeyGen. La nostra piattaforma ti consente di convertire direttamente il testo in video, rendendo facile creare video di onboarding.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Genera voiceover dal suono naturale per comunicare efficacemente con i tuoi nuovi assunti.
3
Step 3
Migliora e Personalizza il Tuo Contenuto
Applica i controlli di branding della tua azienda aggiungendo loghi e colori del marchio per allinearti alle tue linee guida interne. Questo assicura una formazione video coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi Efficacemente
Una volta finalizzato, esporta il tuo video in vari formati di rapporto d'aspetto adatti a qualsiasi piattaforma. Distribuisci facilmente i contenuti video sulle tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale e la Connessione

.

Crea video ispiratori che trasmettano efficacemente i valori e la cultura della tua azienda, favorendo un forte senso di appartenenza per i nuovi membri del team.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare facilmente video di onboarding per i nuovi assunti senza un'esperienza approfondita nella produzione video?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding professionali senza sforzo utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera contenuti coinvolgenti, rendendo l'intero processo di onboarding più fluido per i nuovi assunti.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i miei video di onboarding dei dipendenti siano in linea con la cultura e il marchio della nostra azienda?

HeyGen offre modelli personalizzabili e ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori e gli elementi visivi specifici. Questo assicura che la tua formazione video rifletta la cultura unica della tua azienda, creando un'esperienza coerente per i nuovi assunti.

Come facilita HeyGen un onboarding efficiente dei dipendenti remoti e migliora la fidelizzazione?

La piattaforma di HeyGen semplifica la creazione e la distribuzione di video di formazione coinvolgenti per i nuovi assunti remoti, garantendo un messaggio coerente tra i tuoi team globali. Fornendo narrazioni avvincenti attraverso video generati dall'AI, puoi aumentare significativamente la fidelizzazione e integrare efficacemente i nuovi dipendenti.

HeyGen può aiutare con la distribuzione e l'accessibilità dei nostri video di formazione per l'onboarding?

Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, rendendo i tuoi video di formazione per l'onboarding facili da distribuire su diverse piattaforme e dispositivi. La piattaforma include anche la generazione automatica di voiceover e sottotitoli, migliorando l'accessibilità per tutti i nuovi assunti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo