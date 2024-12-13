Video di Formazione per l'Onboarding: Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione dei Nuovi Assunti
Ottimizza il tuo processo di onboarding dei dipendenti e aumenta la fidelizzazione con video coinvolgenti, creati facilmente utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi che delinei i passaggi chiave del processo di onboarding per i dipendenti remoti, utilizzando uno stile visivo chiaro e moderno con musica di sottofondo soft. Questo video dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare le linee guida scritte in una guida visiva completa, completata da sottotitoli per l'accessibilità.
Produci un video conciso di 30 secondi che dimostri gli strumenti interni essenziali per i nuovi membri del team, adottando uno stile visivo dinamico e pratico con registrazioni dello schermo integrate. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questa preziosa risorsa di formazione video, garantendo un'introduzione fluida e informativa.
Crea un pezzo motivazionale di 45 secondi per i manager di reparto, evidenziando come i video di formazione per l'onboarding efficaci migliorino la fidelizzazione e contribuiscano al successo a lungo termine. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e autorevole, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per garantire che appaia perfetto su tutti i canali di comunicazione interna, con un avatar AI sicuro di sé.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Programmi di Onboarding Completi.
Crea e aggiorna rapidamente moduli di formazione video estesi, garantendo un trasferimento di conoscenze coerente per tutti i nuovi assunti a livello globale.
Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione dei Nuovi Assunti.
Utilizza video potenziati dall'AI per rendere la formazione di onboarding più interattiva e memorabile, migliorando significativamente la fidelizzazione dei nuovi dipendenti.
Domande Frequenti
Come posso creare facilmente video di onboarding per i nuovi assunti senza un'esperienza approfondita nella produzione video?
HeyGen ti consente di creare video di onboarding professionali senza sforzo utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera contenuti coinvolgenti, rendendo l'intero processo di onboarding più fluido per i nuovi assunti.
Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i miei video di onboarding dei dipendenti siano in linea con la cultura e il marchio della nostra azienda?
HeyGen offre modelli personalizzabili e ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori e gli elementi visivi specifici. Questo assicura che la tua formazione video rifletta la cultura unica della tua azienda, creando un'esperienza coerente per i nuovi assunti.
Come facilita HeyGen un onboarding efficiente dei dipendenti remoti e migliora la fidelizzazione?
La piattaforma di HeyGen semplifica la creazione e la distribuzione di video di formazione coinvolgenti per i nuovi assunti remoti, garantendo un messaggio coerente tra i tuoi team globali. Fornendo narrazioni avvincenti attraverso video generati dall'AI, puoi aumentare significativamente la fidelizzazione e integrare efficacemente i nuovi dipendenti.
HeyGen può aiutare con la distribuzione e l'accessibilità dei nostri video di formazione per l'onboarding?
Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, rendendo i tuoi video di formazione per l'onboarding facili da distribuire su diverse piattaforme e dispositivi. La piattaforma include anche la generazione automatica di voiceover e sottotitoli, migliorando l'accessibilità per tutti i nuovi assunti.