Crea Video di Formazione per il Successo dell'Onboarding
Ottimizza l'onboarding dei dipendenti remoti con contenuti coinvolgenti. Usa avatar AI per personalizzare la formazione e migliorare efficacemente la ritenzione.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per i manager di livello intermedio che necessitano di chiarezza su politiche HR complesse, crea un video di formazione di successo di 60 secondi. Utilizza un approccio narrativo chiaro, presentando scenari reali con visual professionali e testo conciso sullo schermo, facilmente generato utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen e arricchito con sottotitoli precisi.
Una compagnia globale cerca di sviluppare un video di onboarding di 30 secondi per i suoi nuovi assunti remoti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e pulito, sovrapposizioni di testo personalizzate e un tono di supporto da un avatar AI diversificato, prodotto in modo efficiente utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen e arricchito con supporto di libreria multimediale/stock.
Come possono i nuovi rappresentanti di vendita apprendere rapidamente un nuovo software CRM? Produci un video di formazione dinamico di 50 secondi che aumenti il coinvolgimento. Combina registrazioni dello schermo chiare con spiegazioni di avatar AI, transizioni eleganti e musica di sottofondo energica, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per una presentazione perfetta e supporto di libreria multimediale/stock per elementi audio.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione.
Sfrutta l'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e migliorare la ritenzione all'interno dei tuoi video di formazione per il successo dell'onboarding per i nuovi assunti.
Scala i Contenuti di Onboarding.
Crea in modo efficiente contenuti di onboarding più completi per raggiungere i nuovi assunti a livello globale, garantendo una formazione scalabile e coerente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare l'aspetto creativo dei video di onboarding?
HeyGen potenzia la narrazione creativa per video di onboarding coinvolgenti offrendo modelli personalizzabili e avatar AI realistici. Puoi personalizzare i tuoi video con controlli di branding unici e una ricca libreria multimediale per aumentare il coinvolgimento con i nuovi assunti.
Cosa rende HeyGen ideale per video di onboarding scalabili?
La tecnologia di testo-a-video di HeyGen e gli avatar AI consentono la creazione rapida e l'aggiornamento di video di formazione coerenti, garantendo un onboarding scalabile per qualsiasi numero di nuovi assunti. Questa efficienza aiuta a migliorare la ritenzione e a mantenere esperienze di e-learning di alta qualità in tutta l'organizzazione.
HeyGen può aiutare a creare video di onboarding per dipendenti remoti coinvolgenti ed efficaci?
Assolutamente, HeyGen consente la creazione di video di onboarding per dipendenti remoti professionali e coinvolgenti attraverso avatar AI realistici e voiceover chiari. Questi asset digitali di alta qualità contribuiscono significativamente al successo dell'onboarding, rendendo i tuoi video di formazione più impattanti per i team distribuiti.
Come semplifica HeyGen la produzione di video di formazione professionali?
Il software intuitivo di HeyGen semplifica la produzione video trasformando script in video raffinati utilizzando avatar AI e una ricca libreria multimediale. Questo ti permette di personalizzare e consegnare facilmente video di onboarding di alta qualità senza editing complesso, ottimizzando l'intero flusso di lavoro.