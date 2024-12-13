Generatore di Video di Formazione per l'Ottimizzazione dell'Onboarding Reso Facile
Crea video di onboarding per i dipendenti coinvolgenti più velocemente con avanzate capacità di text-to-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per i team HR che illustra l'efficienza dell'automazione dell'onboarding dei nuovi assunti. Adotta un'estetica visiva professionale e pulita con musica di sottofondo rilassante, evidenziando quanto facilmente i Template e le scene di HeyGen possano essere personalizzati per mantenere la coerenza del brand in tutti i moduli di formazione.
Produci un video esplicativo convincente di 30 secondi per le forze lavoro globali, concentrandoti su come la piattaforma di creazione video AI di HeyGen semplifica la formazione complessa per team diversificati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e conciso, con una narrazione AI autorevole ma amichevole generata direttamente dal tuo script utilizzando il Text-to-video da script, con filmati pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Progetta un video di onboarding di 90 secondi invitante specificamente per i nuovi assunti del dipartimento creativo, concentrandoti sulle presentazioni del team e sullo spirito collaborativo dell'azienda. Utilizza uno stile visivo caldo e artistico con musica ambientale morbida, integrando gli avatar AI di HeyGen per rappresentare vari membri del team e dimostrando la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme social.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo.
Produci rapidamente corsi di formazione più completi, garantendo un apprendimento coerente per le forze lavoro globali.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione con l'AI.
Migliora il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni nell'onboarding dei nuovi assunti con video dinamici potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione per l'onboarding?
HeyGen agisce come un creatore di video di onboarding AI, trasformando la formazione tradizionale in esperienze coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e contenuti video dinamici per creare video di onboarding di alta qualità e professionali che risuonano con i nuovi assunti e ottimizzano il tuo processo di formazione.
Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i video di onboarding?
HeyGen consente agli utenti di creare video altamente personalizzati e coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti. Utilizza un'ampia selezione di modelli video, integra il tuo logo e risorse creative, e sfrutta gli strumenti di editing AI per produrre contenuti video dinamici che si distinguono.
HeyGen semplifica il processo di generazione di serie di video di onboarding?
Sì, HeyGen semplifica la creazione di intere serie di video di onboarding, agendo come una piattaforma efficiente di creazione video AI. Con il suo strumento di script AI, le capacità di text-to-speech e il supporto per le registrazioni dello schermo, puoi generare rapidamente materiali di formazione completi e coerenti.
HeyGen può ottimizzare l'intera esperienza di onboarding per i nuovi assunti?
HeyGen funge da generatore completo di video di formazione per l'ottimizzazione dell'onboarding, progettato per elevare l'esperienza di onboarding dei nuovi assunti. Consentendo la rapida creazione di video di onboarding AI professionali e coinvolgenti, aiuta le organizzazioni a fornire un percorso di onboarding virtuale coerente e d'impatto.