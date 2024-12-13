Video Educativo di Onboarding: Aumenta il Coinvolgimento Ora

Standardizza la tua formazione e garantisci la ritenzione delle conoscenze generando rapidamente video di onboarding coinvolgenti con la funzione di testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per migliorare la ritenzione delle conoscenze su processi interni complessi, costruisci un video di "formazione introduttiva" chiaro e conciso di 60 secondi per tutti i dipendenti. Le sue immagini istruttive e pulite e la voce narrante precisa sarebbero arricchite dai sottotitoli automatici di HeyGen, garantendo che ogni spettatore comprenda le informazioni cruciali attraverso istruzioni visive efficaci.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video dinamico di "formazione aziendale" di 30 secondi per coinvolgere i dipendenti remoti con un nuovo software, presentando una guida rapida e "a piccoli bocconi". Utilizza i ricchi modelli e scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale per creare un'esperienza visiva e audio moderna ed energica che mantenga informati i team virtuali.
Prompt di Esempio 3
Crea un video diretto di "formazione introduttiva" di 20 secondi evidenziando i protocolli chiave di "salute e sicurezza", rendendo le informazioni critiche facilmente digeribili per tutti i membri del team. Questo video dovrebbe impiegare immagini semplici e una voce narrante autorevole ma accessibile, con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen che garantiscono una visualizzazione perfetta su qualsiasi dispositivo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Video Educativo di Onboarding

Trasforma l'esperienza di onboarding dei tuoi dipendenti con video educativi coinvolgenti e accurati che aumentano la ritenzione delle conoscenze e immergono i nuovi assunti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa uno script completo che delinei le informazioni chiave per i nuovi assunti. Utilizza la funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen per generare automaticamente contenuti video dalle tue parole scritte, garantendo chiarezza e coerenza per il tuo video di onboarding dei dipendenti.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo tra una varietà di "avatar AI" e scene pronte all'uso. Questo ti consente di rappresentare visivamente la cultura e i valori fondamentali della tua azienda, rendendo il video educativo di onboarding più coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Branding
Genera voci narranti dal suono naturale per i tuoi contenuti video utilizzando la "Generazione di voce narrante". Incorpora il branding della tua azienda per mantenere un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi video di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video di formazione per l'onboarding, utilizza il "Ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto" per prepararlo per varie piattaforme. Condividi il tuo video finito per garantire che tutti i nuovi assunti abbiano accesso a materiali di formazione coerenti e di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto e Costruzione della Cultura

Sviluppa video ispiratori e motivazionali per accogliere calorosamente i nuovi dipendenti e introdurli efficacemente alla cultura e ai valori aziendali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti sfruttando gli avatar AI e le capacità di testo-a-video. Questo consente di realizzare video per i nuovi assunti coerenti e professionali, migliorando la ritenzione delle conoscenze e rendendo il processo di onboarding più efficiente per i nuovi dipendenti.

Cosa rende HeyGen ideale per lo sviluppo di contenuti video di formazione per l'onboarding?

HeyGen offre un potente generatore di video AI con modelli personalizzabili e generazione di voce narrante, permettendoti di creare rapidamente video di formazione per l'onboarding di alta qualità. Puoi facilmente standardizzare i materiali di formazione, garantendo istruzioni visive chiare e coerenti per tutti i nuovi assunti nei tuoi programmi di formazione aziendale.

HeyGen può aiutarci a standardizzare i nostri video di benvenuto per i nuovi assunti?

Assolutamente. HeyGen ti consente di produrre video di messaggi di benvenuto per i nuovi assunti coerenti con il marchio utilizzando avatar AI e controlli di branding. Questo assicura che ogni nuovo dipendente riceva una prima impressione professionale e coinvolgente che si allinea con la cultura aziendale, senza la necessità di una produzione video estensiva.

Come aiuta HeyGen nella creazione di video esplicativi animati coinvolgenti per i nuovi dipendenti?

HeyGen semplifica la creazione di video esplicativi animati dinamici per i nuovi dipendenti con la sua piattaforma intuitiva. Puoi facilmente convertire script in video con avatar AI e ricchi media, rendendo le informazioni complesse digeribili e aumentando il coinvolgimento dei dipendenti fin dal primo giorno dell'esperienza video educativa di onboarding.

