Creatore di Video Pubblicitari: Crea Annunci Video Coinvolgenti Facilmente

Crea annunci pubblicitari accattivanti che convertono. Sfrutta gli avatar AI per dare vita alle tue promozioni in pochi minuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo pulito e professionale di 45 secondi rivolto ai creatori di contenuti e alle agenzie digitali, dimostrando la semplicità di produrre annunci video di alta qualità. L'estetica dovrebbe essere luminosa e user-friendly, con una narrazione chiara e articolata che guida gli spettatori attraverso il processo, accompagnata da musica ambientale soft. Sottolinea l'utilizzo dei vari modelli e scene di HeyGen per generare rapidamente contenuti con AI, trasformando idee complesse in straordinari annunci video.
Prompt di Esempio 2
Crea un video prodotto energico di 60 secondi rivolto alle aziende di e-commerce e agli inserzionisti di prodotti, concentrandoti su un lancio di prodotto specifico. Lo stile visivo deve essere elegante e altamente raffinato, con straordinarie riprese del prodotto e transizioni dinamiche, accompagnato da una musica contemporanea e incisiva. Questo video dovrebbe illustrare come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script ti permetta di creare facilmente annunci video che catturano l'attenzione e aumentano le vendite.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale ispiratore di 30 secondi per aspiranti imprenditori e principianti del marketing, illustrando quanto sia accessibile diventare un creatore di annunci video. L'approccio visivo dovrebbe essere incoraggiante e semplice, utilizzando una palette di colori calda e una voce narrante amichevole e incoraggiante, accompagnata da musica di sottofondo edificante. Mostra la facilità di aggiungere media dalla vasta libreria di media/stock di HeyGen per migliorare la tua narrazione e creare annunci video di grande impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Annunci Video

Crea facilmente annunci video coinvolgenti per promuovere le tue offerte, prodotti e servizi con i potenti strumenti AI di HeyGen, trasformando la tua strategia di marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo dalla vasta libreria di modelli video professionali di HeyGen, perfettamente adatti per mostrare le tue offerte e avviare la creazione del tuo annuncio.
2
Step 2
Genera Contenuti per l'Annuncio
Sfrutta le capacità AI di HeyGen per creare immagini coinvolgenti aggiungendo avatar AI dinamici o integrando i tuoi media per raccontare la storia della tua offerta.
3
Step 3
Applica Branding & CTA
Personalizza il tuo annuncio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per allinearlo ai colori e al logo del tuo marchio, quindi aggiungi una chiara call-to-action per un coinvolgimento ottimale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Utilizza le opzioni di ridimensionamento dell'aspetto e di esportazione di HeyGen per scaricare il tuo annuncio di alta qualità, ottimizzato per tutti gli annunci video e le piattaforme social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci di Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video persuasivi, costruendo fiducia e dimostrando il valore reale per il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen i Creatori di Contenuti a produrre annunci video efficaci?

HeyGen è un potente Creatore di Annunci Video AI che consente ai Creatori di Contenuti e ai Marketer di produrre rapidamente annunci video coinvolgenti. La nostra piattaforma utilizza avatar AI avanzati e un editor intuitivo drag-and-drop per semplificare il processo creativo, rendendo semplice la creazione di annunci video per qualsiasi campagna.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficiente creatore di annunci video per i social media?

HeyGen offre una robusta suite di funzionalità tra cui modelli video personalizzabili, un editor semplice drag-and-drop e la capacità di generare contenuti con AI per script e voiceover. Questo consente agli utenti di creare facilmente annunci video ottimizzati per i social media e varie altre piattaforme.

HeyGen può supportare diversi formati di annunci video come UGC Video Ads o Video di Prodotti?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutarti a creare annunci video per varie esigenze, da dimostrazioni dinamiche di Video di Prodotti a autentici UGC Video Ads. Con avatar AI e opzioni di editing flessibili, puoi personalizzare i tuoi contenuti per risuonare con il tuo pubblico e includere elementi di call-to-action forti.

Come migliorano le capacità AI di HeyGen la mia esperienza di creatore di annunci video?

HeyGen sfrutta l'AI all'avanguardia per trasformare script in annunci video professionali con avatar AI realistici e voiceover automatizzati, rendendolo un potente Creatore di Annunci Video AI. Questo ti consente di produrre rapidamente video di alta qualità per qualsiasi campagna di creatore di annunci video, ottimizzando il tuo flusso di lavoro di editing video.

