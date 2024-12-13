Senza dubbio, HeyGen è progettato per aiutare le organizzazioni non profit a massimizzare la loro portata e **incrementare il coinvolgimento**. Offrendo funzionalità come **sottotitoli** per l'accessibilità e ridimensionamento flessibile del **rapporto d'aspetto** per diverse piattaforme, i tuoi **video di organizzazioni non profit** possono promuovere efficacemente **campagne di sensibilizzazione**, incoraggiare la **partecipazione dei donatori** e condividersi facilmente attraverso **social network** e altri canali di comunicazione.