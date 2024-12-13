Generatore di Video NFT: Crea Arte Animata Straordinaria

Crea senza sforzo NFT animati straordinari con strumenti potenziati dall'AI, sfruttando modelli personalizzabili e scene diverse per un'arte digitale unica.

519/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un pezzo promozionale vibrante di 45 secondi per animatori indipendenti e appassionati di arte digitale, evidenziando il potenziale dell'Animazione NFT di alta qualità. Sottolinea uno stile fluido e visivamente ricco con dettagli intricati e transizioni senza soluzione di continuità, accompagnato da una traccia audio cinematografica e stimolante sincronizzata con gli effetti visivi. Questo video dovrebbe sfruttare i modelli e le scene estese di HeyGen per dimostrare le diverse possibilità artistiche e la sua impressionante uscita in 4K.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 90 secondi per i fondatori di progetti NFT e i team di marketing, illustrando come un generatore di video NFT possa comunicare efficacemente metadati complessi del progetto e compatibilità multi-catena. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e professionale, incorporando schermi divisi e visualizzazione dati sottile, supportata da una voce fuori campo chiara e informativa e musica di sottofondo discreta generata attraverso la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, insieme a sottotitoli/caption precisi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video incisivo di 30 secondi rivolto ai principianti nel mondo degli NFT e ai gestori di social media, dimostrando la facilità di Generazione di Gif e MP4 per una personalizzazione NFT coinvolgente. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce e moderno, con montaggi rapidi e vari elementi visivi tratti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, impostato su una colonna sonora energica e vivace con effetti sonori rapidi, mostrando come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto rendano la creazione di contenuti senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video NFT

Trasforma la tua arte NFT statica in video animati accattivanti senza sforzo, utilizzando strumenti potenziati dall'AI ed effetti dinamici per distinguerti nello spazio digitale.

1
Step 1
Carica la Tua Arte di Base
Seleziona la tua opera d'arte NFT esistente o scegli da una libreria di risorse utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock per iniziare il tuo progetto di animazione.
2
Step 2
Applica Effetti Dinamici
Dai vita alla tua arte statica aggiungendo effetti luminosi, particelle e movimenti di camera fluidi per creare arte animata coinvolgente utilizzando effetti dinamici.
3
Step 3
Personalizza con Animazione AI
Utilizza le funzionalità avanzate del generatore di animazioni AI per aggiungere sofisticati miglioramenti visivi e visualizzatori musicali al tuo video NFT con animazioni AI.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video NFT
Genera la tua animazione finale di alta qualità in vari rapporti d'aspetto e formati, inclusa la Generazione di Gif e MP4, pronta per la distribuzione con ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Racconta Storie NFT Avvincenti

.

Utilizza la narrazione video potenziata dall'AI per articolare la storia unica, la visione o il processo di creazione dietro i tuoi progetti NFT.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la generazione di contenuti video animati dall'AI?

HeyGen consente agli utenti di creare animazioni AI coinvolgenti e di alta qualità e effetti dinamici per i loro progetti digitali attraverso la sua piattaforma intuitiva di testo in video. Puoi sfruttare i nostri avatar AI e la ricca libreria multimediale per produrre video professionali senza bisogno di codifica.

Posso personalizzare i miei video AI generati con elementi creativi unici?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di personalizzare ogni aspetto dei tuoi video generati dall'AI. Integra il tuo branding, scegli tra modelli diversi e applica stili specifici per creare contenuti davvero unici e accattivanti.

Quali qualità e formati sono disponibili per l'output video da HeyGen?

HeyGen supporta la generazione di contenuti video di alta qualità, inclusi formati MP4 adatti a varie piattaforme. La nostra piattaforma garantisce che i tuoi video AI siano prodotti con chiarezza e dettaglio, offrendo anche l'upscaling per una fedeltà visiva superiore.

HeyGen è facile da usare per i creatori senza esperienza di editing video?

Sì, HeyGen è progettato per essere incredibilmente semplice da usare, offrendo strumenti user-friendly che rendono la creazione di video professionali accessibile a tutti. La nostra piattaforma senza codice ti consente di generare contenuti video AI sofisticati in modo efficiente, indipendentemente dal tuo background tecnico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo