Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi rivolto a creatori NFT aspiranti e imprenditori digitali, dimostrando come un generatore di video AI possa semplificare il processo di creazione di contenuti coinvolgenti per i loro asset digitali. Adotta uno stile visivo pulito e informativo con registrazioni dello schermo chiare e una voce narrante calma e istruttiva. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per articolare ogni passaggio, rendendo accessibili e facili da seguire i concetti complessi del 'NFT Video Maker'.
Prompt di Esempio 2
Produci un pezzo narrativo artistico di 60 secondi per professionisti creativi, artisti digitali e narratori, illustrando le vaste possibilità di utilizzare video generati dall'AI per raccontare la storia dietro la loro arte NFT unica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere cinematografico e immersivo, mescolando elementi astratti 2D e 3D con una colonna sonora orchestrale emozionante. Impiega la funzione di testo a video da script di HeyGen per trasformare senza soluzione di continuità la narrazione scritta in un viaggio visivo avvincente, aggiungendo profondità al capolavoro digitale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video d'impatto di 30 secondi per i social media rivolto a marketer di progetti NFT e manager di comunità, enfatizzando come straordinari 'Video Promozionali NFT' possano aumentare l'engagement su varie piattaforme social. Il video dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, con tagli rapidi, transizioni coinvolgenti e elementi audio di tendenza. Usa la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che il video sia perfettamente ottimizzato per diverse piattaforme, massimizzandone la portata e la condivisione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione NFT

Produci facilmente video promozionali e di formazione NFT professionali con l'AI. Genera contenuti coinvolgenti, dall'esplorazione della blockchain alla presentazione di asset digitali, in pochi clic.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Scrivi o incolla il tuo script dettagliando i concetti NFT o presentando i tuoi asset digitali. Sfrutta la nostra AI per generare contenuti video di alta qualità direttamente dai tuoi suggerimenti testuali.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione, o seleziona un modello video adatto dalla nostra libreria per iniziare rapidamente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Genera voiceover dal suono naturale dal tuo script utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover. Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo e i colori preferiti per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Scarica il tuo video di formazione NFT finito utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazione in vari formati adatti alla condivisione su piattaforme social e alla presentazione dei tuoi asset digitali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

Produci rapidamente video promozionali NFT accattivanti e clip educative per le piattaforme social, suscitando interesse per i tuoi asset digitali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali NFT coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre "Video Promozionali NFT" avvincenti utilizzando "Video Generati dall'AI" e "modelli video" professionali. Sfrutta i nostri "avatar AI" e la "generazione di voiceover" per dare vita ai tuoi "asset digitali" con "animazioni di alta qualità".

Posso personalizzare i miei video d'arte NFT generati dall'AI con HeyGen?

Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi progetti di "Video Generati dall'AI" e "Creazione di Arte NFT". Puoi facilmente integrare il tuo branding, utilizzare vari "modelli video" e scegliere tra diversi "avatar AI" per garantire che i tuoi contenuti si distinguano sulle "piattaforme social".

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per la creazione di video NFT?

HeyGen offre una selezione diversificata di "avatar AI" realistici ed espressivi per migliorare la tua esperienza con il "NFT Video Maker". Queste persone digitali possono essere facilmente integrate nei tuoi video, aggiungendo un tocco professionale e coinvolgendo efficacemente il tuo pubblico.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video animati di alta qualità per gli NFT?

HeyGen semplifica l'"animazione di alta qualità" per gli NFT agendo come un potente "Generatore di Video AI". Con funzionalità come testo a video da script, "modelli video" pre-progettati e "generazione di voiceover", puoi produrre facilmente contenuti raffinati per i "Marketplace NFT" senza competenze di design estese.

