Trasforma il tuo script in annunci NFT accattivanti istantaneamente utilizzando la capacità di HeyGen di Testo-a-video da script per risultati dinamici e di alta qualità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Vuoi creare un'introduzione blockchain impressionante di 15 secondi per Startup Blockchain e collezionisti aspiranti? Produci un video esplicativo elegante, professionale e moderno utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro, accompagnato da una voce narrante autorevole e musica di sottofondo minimalista, stabilendo credibilità per il tuo progetto come "creatore di video introduttivi blockchain professionali".
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di 45 secondi progettato per gli appassionati d'arte sui Marketplace NFT, che mostri intimamente opere d'arte NFT uniche. Questo video immersivo dovrebbe adottare uno stile visivo artistico con transizioni morbide e musica di sottofondo calma e contemplativa, evidenziando dettagli intricati e texture. Sfrutta i "Modelli e scene" di HeyGen per incorporare senza sforzo i tuoi pezzi d'arte animati, creando una presentazione elegante che attira potenziali acquirenti.
Prompt di Esempio 3
Aumenta la tua presenza sui social media con una produzione vibrante di 20 secondi di "creatore di video pubblicitari NFT" mirata a un pubblico generale interessato a risorse digitali all'avanguardia su "piattaforme social media". Questo video veloce richiede uno stile visivo vibrante, musica accattivante e allegra, e "Sottotitoli/didascalie" chiari per garantire il coinvolgimento anche senza audio, con la possibilità di ottimizzare per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari NFT

Crea video promozionali NFT straordinari con facilità. Il nostro creatore di video AI semplifica il processo dallo script ai social media, con strumenti avanzati per campagne d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia scrivendo il tuo script coinvolgente, utilizzando la nostra capacità di testo-a-video da script, o scegli tra una varietà di modelli video professionali per iniziare rapidamente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Media
Personalizza il tuo annuncio selezionando un avatar AI per presentare il tuo messaggio e incorpora facilmente le tue immagini NFT o altri media dalla nostra vasta libreria.
3
Step 3
Applica Branding ed Effetti Dinamici
Applica l'identità unica del tuo marchio utilizzando controlli di branding come loghi personalizzati e colori, e aggiungi effetti dinamici per far risaltare visivamente il tuo annuncio NFT.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Esporta il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme social media, rendendolo facilmente condivisibile con il tuo pubblico per la massima portata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Successi e Storie di Progetti NFT

Presenta visivamente i percorsi dei creatori di NFT, i lanci di progetti di successo o le testimonianze dei collezionisti con video dinamici AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari NFT coinvolgenti?

Il creatore di video AI di HeyGen semplifica la creazione di video pubblicitari NFT accattivanti. Sfruttando avatar AI e modelli video personalizzabili, puoi facilmente produrre video introduttivi blockchain professionali con effetti dinamici per mettere in risalto le tue opere d'arte NFT per una concettualizzazione creativa efficace.

Che tipo di effetti visivi e animazioni posso includere nei miei video promozionali NFT utilizzando HeyGen?

HeyGen ti consente di incorporare animazioni di alta qualità ed effetti dinamici nei tuoi video promozionali NFT, migliorando il tuo marchio digitale. Puoi aggiungere visuali in movimento accattivanti, particelle, bagliori e altri elementi d'arte animata per far risaltare davvero le tue opere d'arte NFT su varie piattaforme social media.

Posso generare rapidamente video introduttivi blockchain professionali con l'AI di HeyGen?

Sì, il creatore di video AI di HeyGen offre un'interfaccia facile da usare per generare rapidamente video introduttivi blockchain professionali. Basta scrivere il tuo script, scegliere tra vari modelli video e selezionare un avatar AI per dare vita ai tuoi token non fungibili in modo efficiente per campagne di marketing e pubblicità.

Come supporta HeyGen la promozione delle mie creazioni NFT su varie piattaforme?

HeyGen aiuta i Creatori di NFT a commercializzare e pubblicizzare efficacemente il loro marchio digitale consentendo la creazione e la condivisione facile di video promozionali NFT di alta qualità. Con opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, il tuo contenuto è ottimizzato per varie piattaforme social media, potenziando le campagne di sensibilizzazione per i tuoi token non fungibili.

