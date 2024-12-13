Creatore di Video Pubblicitari Nativi: Crea Annunci Video Coinvolgenti Velocemente

Trasforma senza sforzo i tuoi script in affascinanti annunci video nativi utilizzando un potente AI di testo in video, garantendo un maggiore coinvolgimento e una creazione di contenuti semplificata.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto alle aziende di e-commerce per annunciare una nuova linea di prodotti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce ed energico, con tagli rapidi e un ritmo pulsante. Sfrutta i numerosi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente immagini sorprendenti, migliorando la narrazione con una precisa generazione di testo in video per annunci video in-feed che catturano immediatamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di branding di 60 secondi mirato a creatori di contenuti e manager di brand per costruire una maggiore consapevolezza del marchio. L'estetica dovrebbe essere cinematografica e ispiratrice, con una generazione di voiceover professionale e una colonna sonora di sottofondo sottile ed emozionale. Migliora la narrazione con sottotitoli automatici, assicurando che il tuo messaggio risuoni profondamente e chiaramente su tutte le piattaforme, facendo davvero emergere il tuo marchio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo conciso di 30 secondi per i product manager che introduce una nuova funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e diretto, accompagnato da una traccia vocale chiara e informativa. Usa la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trovare rapidamente immagini pertinenti e assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, dimostrando la potenza degli strumenti di creazione video efficienti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Nativi

Crea video pubblicitari nativi coinvolgenti senza sforzo con il nostro generatore alimentato da AI, progettato per coinvolgere il tuo pubblico e ottenere risultati su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando un modello professionale o partendo da zero. La nostra interfaccia user-friendly ti consente di disporre rapidamente le scene per il tuo video pubblicitario nativo.
2
Step 2
Incorpora Elementi Dinamici
Migliora il tuo annuncio con immagini e audio coinvolgenti. Scegli da una libreria di avatar AI per narrare il tuo messaggio o aggiungi facilmente i tuoi voiceover e media.
3
Step 3
Personalizza per l'Identità del Marchio
Assicurati che il tuo annuncio nativo sia in linea con il tuo marchio. Applica i colori, il logo e i caratteri del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi per mantenere coerenza e riconoscibilità.
4
Step 4
Ottimizza e Genera il Tuo Annuncio
Rivedi il tuo video pubblicitario nativo, apportando eventuali aggiustamenti finali. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per assicurarti che sia ottimizzato per varie piattaforme, quindi esporta il tuo file video di alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Automatizza i Video di Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per le tue campagne pubblicitarie nativi.

Domande Frequenti

Come HeyGen consente agli utenti di creare annunci video nativi efficaci e creativi?

La piattaforma di HeyGen offre un generatore di video AI robusto, che consente agli utenti di realizzare video pubblicitari nativi coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e la funzionalità di testo in video, combinati con una varietà di modelli, per costruire narrazioni coinvolgenti con chiare chiamate all'azione.

Quali strumenti di creazione video offre HeyGen per produrre contenuti video animati?

HeyGen fornisce strumenti di creazione video intuitivi, inclusa un'interfaccia drag-and-drop e un'ampia libreria multimediale, perfetti per un creatore di video animati. Gli utenti possono utilizzare una vasta selezione di modelli e scene per dare vita alle loro visioni creative in modo efficiente.

Il generatore di video AI di HeyGen può produrre video di branding e esplicativi professionali?

Sì, il potente generatore di video AI di HeyGen è ideale per creare video di branding e esplicativi professionali. Utilizza avatar AI e capacità di testo in video, insieme a controlli di branding robusti per loghi e colori, per garantire che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quali caratteristiche offre HeyGen per garantire che i video pubblicitari nativi siano ottimizzati per varie piattaforme?

HeyGen fornisce caratteristiche essenziali per ottimizzare i video pubblicitari nativi, come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme. Puoi anche aggiungere sottotitoli, assicurando che i tuoi annunci video in-feed siano ottimizzati per la visualizzazione mobile e tassi di coinvolgimento più elevati in diversi ambienti.

