Creatore di Video Educativi per Corsi Online Coinvolgenti

Crea corsi online professionali e contenuti coinvolgenti senza sforzo con avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo professionale di 45 secondi progettato per i creatori di corsi online, che dimostri una nuova funzionalità software con un'estetica elegante e minimalista e sottotitoli precisi per migliorare la chiarezza e il coinvolgimento degli studenti.
Prompt di Esempio 2
Vuoi catturare l'attenzione degli studenti con rapide intuizioni? Produci un video vivace di 30 secondi che mostri un fatto 'lo sapevi?', con visual dinamici, musica di sottofondo vivace e un avatar AI coinvolgente per accelerare la creazione del video e l'interazione dei personaggi.
Prompt di Esempio 3
Questo video di 90 secondi istruirà i partecipanti alla formazione aziendale sulle migliori pratiche di cybersecurity, utilizzando uno stile visivo pulito e aziendale con capacità di testo a video da script, garantendo un tono audio sicuro e professionale per un apprendimento efficace.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Educativi ML

Crea facilmente video educativi coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, perfetti per corsi online, formazione aziendale e per aumentare il coinvolgimento degli studenti, senza necessità di esperienza.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia creando il tuo script o scegliendo da una libreria di "modelli di video" professionali per il tuo video educativo. Utilizza la nostra capacità di "Testo a video da script" per trasformare rapidamente le tue idee in una storia visiva.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Dai vita alle tue lezioni scegliendo tra diversi "avatar AI" o creando personaggi personalizzati con il nostro intuitivo costruttore di personaggi. Questo sfrutta il nostro potente "creatore di video AI" per aggiungere un tocco umano ai tuoi contenuti educativi.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità con facilità. Usa la "generazione di voiceover" per creare narrazioni dal suono naturale in varie lingue e stili, e aggiungi automaticamente un "Generatore di Sottotitoli" per garantire che il tuo "video educativo" sia compreso da tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Applica i tuoi "controlli di branding (logo, colori)" personalizzati per un aspetto professionale e coerente. "Esporta" facilmente i tuoi "video animati" di alta qualità in vari formati, pronti per le tue piattaforme LMS o canali social media.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Complessi

Trasforma argomenti intricati in video educativi chiari e coinvolgenti, rendendo le informazioni complesse digeribili e accessibili per gli studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi?

HeyGen ti consente di diventare un creatore di video educativi, trasformando i tuoi script in contenuti avvincenti con avatar AI e capacità di testo a video. È una piattaforma intuitiva progettata per una creazione video efficiente, che non richiede alcuna esperienza precedente.

HeyGen può produrre video animati e avatar AI per la formazione?

Assolutamente. HeyGen è un avanzato creatore di video AI che ti permette di generare facilmente video animati di alta qualità con avatar AI realistici. Questo migliora il coinvolgimento degli studenti nei corsi online e nella formazione aziendale fornendo esperienze di apprendimento visivo dinamiche.

Cosa rende HeyGen uno strumento accessibile per la creazione di video esplicativi?

HeyGen offre un'interfaccia facile da usare e ampi modelli di video, rendendo semplice per chiunque creare video esplicativi professionali. Non è richiesta alcuna esperienza o codifica, consentendo una rapida produzione di contenuti coinvolgenti.

HeyGen offre funzionalità come Generatore di Sottotitoli e voiceover per i video?

Sì, HeyGen include un robusto Generatore di Sottotitoli per aumentare l'accessibilità e offre avanzati testi per voiceover per un audio dal suono naturale. Queste funzionalità sono cruciali per produrre video educativi di alta qualità compatibili con le piattaforme LMS.

