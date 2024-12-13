Il tuo Generatore di Video di Formazione sul Microfono per un Apprendimento Rapido
Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti per i dipendenti utilizzando il nostro Generatore di Video di Formazione sul Microfono, con avatar AI realistici.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di microlearning di 90 secondi rivolto ai formatori tecnici, illustrando i passaggi per creare una guida 'come fare' concisa per gli aggiornamenti software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e passo-passo, con una sovrapposizione dinamica di grafica e una voce narrante AI chiara e istruttiva generata dalla funzione di generazione di voiceover di HeyGen, enfatizzando il suo ruolo come Generatore di Video di Formazione Microlearning che semplifica i processi complessi.
Per i team L&D globali, è richiesto un video istruttivo di 45 secondi per evidenziare il ruolo cruciale dell'accessibilità nei contenuti di formazione tecnica. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e inclusivo, utilizzando semplici animazioni ed esempi chiari sullo schermo, completati da una narrazione articolata e mostrando in modo prominente la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, che consente a un generatore di video AI di raggiungere efficacemente un pubblico più ampio.
Crea una guida completa di 2 minuti per i team di supporto IT sulla risoluzione dei problemi comuni del microfono. Lo stile visivo deve essere altamente raffinato e coinvolgente, con un avatar AI realistico che presenta le informazioni, supportato dalla capacità di avatar AI di HeyGen, trasformando un generatore di video di formazione sul microfono in un'esperienza di apprendimento interattiva con ausili visivi dettagliati e un tono professionale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici, migliorando significativamente il coinvolgimento dei discenti e migliorando la ritenzione delle conoscenze per risultati migliori.
Espandi la Portata dell'Apprendimento con Corsi Scalabili.
Produci rapidamente un alto volume di corsi di formazione diversificati, consentendo una distribuzione più ampia e raggiungendo efficacemente un pubblico globale di discenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione AI?
HeyGen semplifica la produzione di video di formazione AI coinvolgenti abilitando la funzionalità di trasformazione del testo in video da script. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti per la formazione dei dipendenti utilizzando vari modelli e avatar AI realistici.
Quali caratteristiche tecniche migliorano la qualità del video di HeyGen?
HeyGen offre caratteristiche tecniche avanzate come voiceover AI di alta qualità per una narrazione naturale e un Generatore di Sottotitoli AI per l'accessibilità. Inoltre, puoi utilizzare il rimuovi sfondo video per personalizzare i tuoi contenuti visivi, garantendo un prodotto finale raffinato.
HeyGen può integrarsi senza problemi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti?
Sì, HeyGen supporta l'integrazione con LMS, consentendo ai team L&D di distribuire facilmente i loro video AI generati nelle piattaforme di apprendimento attuali. Questa capacità assicura un flusso di lavoro fluido per la fornitura di contenuti di microlearning efficaci.
Quali capacità di HeyGen supportano contenuti di microlearning dinamici?
HeyGen supporta la creazione di contenuti di microlearning dinamici offrendo una gamma di strumenti tra cui avatar AI realistici e teste parlanti. Queste caratteristiche consentono la produzione di video altamente coinvolgenti progettati per massimizzare il coinvolgimento e la ritenzione dei discenti.