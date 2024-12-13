Video Educativi di Microlearning: Aumenta Coinvolgimento e Ritenzione

Aumenta il coinvolgimento dei partecipanti e crea video di microlearning dinamici più velocemente utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di microlearning di 60 secondi per professionisti per migliorare la ritenzione delle conoscenze su funzionalità software complesse, enfatizzando uno stile audio chiaro ed esplicativo con animazioni di testo informative sullo schermo. Utilizza la funzione Text-to-video di HeyGen per tradurre in modo efficiente istruzioni dettagliate in un segmento educativo conciso e memorabile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 30 secondi per i team di vendita, aggiornandoli sulle nuove conoscenze sui prodotti con visual dinamici e coinvolgenti. Il video dovrebbe sfruttare i numerosi Template e scene di HeyGen per mostrare rapidamente e visivamente i punti salienti del prodotto, mantenendo uno stile audio energico e persuasivo adatto a un ambiente frenetico.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 50 secondi per lavoratori a distanza su un processo di lavoro comune, garantendo accessibilità e chiarezza. Adotta un approccio visivo pratico e passo-passo accompagnato da una voce narrante calma e guida, e integra i Sottotitoli/caption di HeyGen per supportare diverse preferenze di apprendimento e garantire una comprensione universale.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video Educativi di Microlearning

Impara a creare video educativi concisi e d'impatto rapidamente ed efficientemente per aumentare il coinvolgimento dei partecipanti e la ritenzione delle conoscenze utilizzando gli strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per Contenuti Concisi
Sviluppa uno script mirato per il tuo video educativo di microlearning. Utilizza la capacità Text-to-video di HeyGen per trasformare il tuo testo in visual coinvolgenti in modo efficiente, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e conciso.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e Visual
Migliora il tuo video con una presentazione professionale. Scegli tra una gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio e integra media di supporto dalla vasta libreria di media di HeyGen per un'esperienza visiva coinvolgente.
3
Step 3
Applica Controlli di Branding e Stile
Mantieni l'identità della tua organizzazione per i tuoi video eLearning. Utilizza i controlli di Branding di HeyGen per aggiungere il tuo logo, font personalizzati e colori, assicurando che ogni video di formazione sia allineato con i tuoi standard aziendali.
4
Step 4
Esporta per la Gestione dell'Apprendimento
Prepara i tuoi video di formazione per la distribuzione e l'analisi. Esporta il tuo video finito in vari rapporti d'aspetto utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, quindi caricalo senza problemi nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento scelto per monitorare i progressi e il completamento.

Casi d'Uso

Demistifica Argomenti Complessi

Trasforma argomenti complessi in video di microlearning chiari e digeribili, migliorando la comprensione e l'impatto educativo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi di microlearning?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi di microlearning permettendo agli utenti di trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e voiceover realistici. Questo semplifica notevolmente il processo di creazione di video di microlearning, migliorando la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento dei partecipanti senza una produzione complessa.

Cosa rende HeyGen ideale per produrre video di formazione efficaci?

HeyGen è ideale per produrre video di formazione efficaci perché sfrutta l'AI per convertire rapidamente la scrittura di script in apprendimento basato su video raffinato. Con funzionalità come avatar AI, generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici, HeyGen aumenta il coinvolgimento dei partecipanti e garantisce una comunicazione chiara nei tuoi contenuti di formazione.

HeyGen può personalizzare i video eLearning per adattarsi all'identità del nostro marchio?

Sì, HeyGen consente una personalizzazione robusta dei tuoi video eLearning per adattarsi perfettamente all'identità del tuo marchio. Puoi applicare controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, e utilizzare una varietà di template e scene per garantire che i tuoi visual coinvolgenti siano coerenti e professionali.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti di microlearning adatti ai dispositivi mobili?

HeyGen supporta la creazione di video di microlearning adatti ai dispositivi mobili attraverso funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili. Questo garantisce che i tuoi contenuti di apprendimento basati su video siano accessibili e ottimizzati per qualsiasi dispositivo, migliorando l'esperienza per i partecipanti in movimento e promuovendo l'apprendimento mobile.

