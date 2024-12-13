Crea Immediatamente una Serie di Video di Micro Formazione Efficaci
Fornisci video di micro-apprendimento efficaci per migliorare lo sviluppo delle competenze. Genera rapidamente il tuo contenuto utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un modulo di formazione di 30 secondi mirato all'educazione dei clienti, dimostrando una nuova funzionalità del software. Il video dovrebbe avere un'estetica pulita e moderna con musica di sottofondo vivace, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per animare rapidamente il contenuto istruttivo e garantire l'accuratezza con sottotitoli/caption automatici.
Crea un video informativo breve di 60 secondi per il miglioramento delle competenze, mostrando un rapido trucco di produttività per i team di vendita. Questo video necessita di uno stile visivo dinamico e istruttivo con esempi pratici, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per filmati B-roll pertinenti e modelli e scene rifiniti per mantenere un aspetto di alta qualità.
Progetta un video di formazione coinvolgente di 20 secondi per migliorare la ritenzione delle conoscenze per un team esistente su un recente aggiornamento delle politiche. Lo stile dovrebbe essere energico e conciso, evidenziando i punti chiave con immagini nitide e audio chiaro, ottimizzando per la visualizzazione mobile utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen e garantendo l'accessibilità con sottotitoli/caption.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione e la Ritenzione delle Conoscenze.
Sfrutta l'AI per creare video di micro-apprendimento dinamici che migliorano significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze per il tuo pubblico.
Scala la Creazione di Contenuti di Micro-Apprendimento.
Accelera la produzione di numerosi moduli di formazione di piccole dimensioni, rendendo l'apprendimento più accessibile e scalabile in tutta la tua organizzazione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di micro-apprendimento?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video da script per produrre rapidamente moduli di formazione coinvolgenti e di piccole dimensioni. Questo semplifica la creazione di contenuti, rendendo più facile sviluppare contenuti educativi per vari obiettivi di apprendimento senza una complessa produzione video.
HeyGen può aiutare a creare video di formazione interattivi per lo sviluppo dei dipendenti?
Assolutamente. HeyGen ti consente di progettare brevi video informativi con avatar AI professionali e voiceover personalizzati, perfetti per contenuti di formazione aziendale e onboarding di nuovi dipendenti. Questi video di formazione coinvolgenti migliorano significativamente la ritenzione delle conoscenze e il miglioramento delle competenze in tutta la tua organizzazione.
Quali tipi di moduli di formazione di piccole dimensioni posso creare con HeyGen?
Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di brevi video informativi, dai tutorial per il miglioramento delle competenze ai moduli di educazione dei clienti e serie complete di video di micro formazione. I suoi modelli user-friendly e le capacità di trasformazione del testo in video consentono uno sviluppo rapido di video di formazione efficaci per qualsiasi sistema di gestione dell'apprendimento.
Come supporta HeyGen il branding e l'accessibilità per le serie di micro-formazione?
HeyGen include controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nella tua serie di video di micro formazione per un'identità visiva coerente. Inoltre, i sottotitoli e le caption automatiche migliorano l'accessibilità, garantendo che i tuoi contenuti visivi e narrativi raggiungano un pubblico più ampio e inclusivo.