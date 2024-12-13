Sblocca l'Apprendimento con la Serie di Micro Video Educativi

Migliora la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento degli studenti per i tuoi contenuti video brevi, semplificati con i Template e le scene di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo pratico di 60 secondi rivolto a professionisti impegnati, dimostrando un rapido suggerimento per l'uso di uno specifico strumento digitale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito, ricco di registrazioni dello schermo con annotazioni chiare, completato da una voce fuori campo professionale ma accessibile generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, rendendolo un video istruttivo prezioso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo immersivo di 30 secondi che esplora un affascinante fatto storico, rivolto sia agli studenti delle scuole medie che agli appassionati di storia. Questo breve video dovrebbe essere visivamente ricco, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini e filmati storici avvincenti, accompagnato da una colonna sonora vivace e una narrazione concisa per massimizzare il coinvolgimento degli studenti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un segmento di micro-apprendimento conciso di 50 secondi presentando uno scenario 'mito vs. realtà', su misura per adulti che cercano opzioni di apprendimento flessibili e aggiornamenti rapidi sui fatti. I visual dovrebbero essere moderni e in stile infografico, supportati da una voce concisa e autorevole, con sottotitoli/caption automatici abilitati da HeyGen per migliorare l'accessibilità e ampliare la portata del tuo contenuto di micro-apprendimento.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona la Serie di Micro Video Educativi

Crea serie di micro video educativi avvincenti e concisi senza sforzo, aumentando il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze in tutte le tue iniziative di apprendimento digitale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Sviluppa contenuti educativi avvincenti e concisi per il tuo modulo di micro-apprendimento. Utilizza la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare senza sforzo il tuo materiale scritto in video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli Visual e Avatar AI
Migliora i tuoi video istruttivi selezionando tra una varietà di avatar AI e template professionali. Integra facilmente diversi elementi multimediali per rendere la tua serie di micro video educativi visivamente dinamica.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Dai vita al tuo video breve con la generazione di voiceover di alta qualità e garantisci l'accessibilità con sottotitoli/caption automatici. Questo passaggio è cruciale per la ritenzione delle conoscenze e l'apprendimento flessibile.
4
Step 4
Esporta per la Condivisione
Finalizza le tue micro-lezioni utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattarle a varie piattaforme online. Questo garantisce un'ampia portata e il coinvolgimento degli studenti.

Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dell'Apprendimento

Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione dell'Apprendimento

Utilizza l'AI per produrre contenuti video brevi e dinamici che aumentano significativamente il coinvolgimento degli studenti e migliorano la ritenzione delle conoscenze per qualsiasi materia.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di serie di micro video educativi?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente serie di micro video educativi coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia di testo in video, trasformando i copioni in video istruttivi avvincenti con facilità. Questo semplifica notevolmente la produzione video, rendendola accessibile per la creazione di contenuti educativi di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare il coinvolgimento degli studenti nei video educativi?

HeyGen migliora il coinvolgimento degli studenti nei video educativi attraverso avatar AI realistici, generazione vocale di alta qualità e sottotitoli/caption automatici. Queste funzionalità garantiscono una comunicazione chiara e supportano la ritenzione delle conoscenze nei formati di Micro-Apprendimento.

Posso personalizzare il branding per i miei video educativi realizzati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori preferiti nei tuoi video educativi e istruttivi. Questo garantisce un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi materiali didattici.

Come supporta HeyGen la creazione di video brevi per l'apprendimento flessibile?

HeyGen facilita l'apprendimento flessibile consentendo la creazione di contenuti video brevi facilmente adattabili per varie piattaforme online. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e i sottotitoli automatici, HeyGen garantisce che il tuo video per l'apprendimento sia accessibile e d'impatto.

