Generatore di Video di Formazione sui Messaggi: Crea Corsi Coinvolgenti

Crea una formazione immersiva per i dipendenti con avatar AI dinamici, rendendo i tuoi video di onboarding coinvolgenti ed economici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 60 secondi progettato per i team di L&D e i responsabili delle risorse umane che necessitano di una creazione di contenuti semplificata. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e informativo, utilizzando modelli e scene pre-progettati per illustrare la facilità di creare video di onboarding raffinati. L'audio sarà accogliente e rassicurante, sottolineando come HeyGen semplifichi l'intero processo di creazione video con layout pronti all'uso.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video dinamico di 30 secondi per i creatori di contenuti e i team di marketing che cercano di produrre rapidamente contenuti esplicativi. Il video dovrebbe avere un tocco visivo energico e moderno, dimostrando la conversione senza soluzione di continuità da testo a video direttamente da uno script. Un generatore di voce AI entusiasta narrerà il processo, mostrando come le idee complesse siano comunicate in modo chiaro e rapido, migliorando l'impatto complessivo del messaggio.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video persuasivo di 50 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai digital marketer che cercano una piattaforma video AI efficiente. Visivamente, il video dovrebbe essere pulito e professionale, mostrando la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme social. L'audio di accompagnamento sarà sicuro e conciso, evidenziando la capacità di HeyGen di ottimizzare la creazione di video per diversi canali, garantendo la massima portata e coinvolgimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sui Messaggi

Trasforma i tuoi contenuti di formazione in video dinamici e coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, progettata per semplificare la creazione di video per una comunicazione efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo messaggio di formazione o script. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia da testo a video per preparare i tuoi contenuti per la generazione AI, rendendo semplice tradurre le tue idee in un formato visivo.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo. Questa capacità ti permette di dare un tocco umano ai tuoi messaggi di formazione senza la necessità di telecamere o attori.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi e Audio
Arricchisci il tuo video con ricche immagini, musica di sottofondo e una voce fuori campo AI naturale. Utilizza la nostra funzione di generazione di voce fuori campo per garantire che il tuo messaggio sia trasmesso in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato il tuo video di formazione, esportalo facilmente nel rapporto d'aspetto desiderato. Il tuo video di qualità professionale è ora pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nel tuo LMS o per essere condiviso su diverse piattaforme, massimizzando la portata del tuo messaggio.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Messaggi Complessi e Educazione

Trasforma messaggi intricati o argomenti tecnici in video di formazione chiari e comprensibili potenziati dall'AI, migliorando la comprensione e l'impatto educativo per tutti i discenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video creativi con avatar AI?

HeyGen eleva la creazione di video creativi sfruttando avatar AI avanzati, trasformando testi in script video in narrazioni visive coinvolgenti. La nostra piattaforma offre un'intuitiva piattaforma video AI per generare facilmente video di alta qualità generati dall'AI, rendendo la creazione di video complessi accessibile a tutti.

Quali benefici offre HeyGen per la generazione di video di formazione?

HeyGen fornisce un potente generatore di video di formazione sui messaggi, permettendo ai team di L&D di produrre video di formazione e onboarding per i dipendenti in modo efficiente. Con una gamma di modelli e un generatore di voce AI integrato, HeyGen semplifica il processo di creazione di esperienze di formazione impattanti.

HeyGen può personalizzare gli elementi del brand e la narrazione visiva per i video di marketing?

Sì, HeyGen consente una robusta personalizzazione degli elementi del brand per garantire che i tuoi video di marketing e spiegazioni di prodotto si allineino perfettamente con la tua narrazione visiva. Puoi facilmente adattare le espressioni e incorporare il tuo branding unico in ogni video generato dall'AI.

HeyGen supporta la creazione di video multilingue e contenuti di onboarding?

Assolutamente, HeyGen rende semplice creare video multilingue, ampliando la tua portata per la formazione dei dipendenti e i video di onboarding globali. Il nostro generatore di video AI supporta diverse lingue, garantendo che il tuo messaggio sia compreso in tutto il mondo con audio sincronizzato e sottotitoli accurati.

