Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti per tecnici biomedici, concentrandoti su guide di manutenzione e risoluzione dei problemi per video di formazione su apparecchiature complesse. L'estetica dovrebbe essere altamente tecnica e pratica, utilizzando diagrammi annotati e dimostrazioni dal vivo con una voce fuori campo chiara e concisa in più lingue. Incorpora le voci fuori campo multilingue e i sottotitoli di HeyGen per soddisfare un pubblico globale, rendendo il video accessibile e completo.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video informativo di 1 minuto per il personale degli affari regolatori e il personale clinico su come aumentare la sicurezza aderendo alla regolamentazione dei dispositivi medici. Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e professionale, impiegando grafica chiara e sovrapposizioni di testo concise per semplificare argomenti complessi di conformità, abbinati a una narrazione calma e informativa. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per una presentazione coerente e assicurati che il contenuto sia allineato con la necessità di visuali di alta qualità nell'educazione medica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo di 1,5 minuti su procedure su misura per clinici esperti, mostrando tecniche avanzate per l'uso di un dispositivo medico specializzato. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente preciso e focalizzato, con angolazioni dinamiche della telecamera e primi piani della procedura, accompagnati da una voce fuori campo concisa ed esperta che evidenzia i passaggi chiave. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che ogni dettaglio istruttivo critico sia accessibile, anche in ambienti clinici rumorosi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video di Formazione sui Dispositivi Medici

Semplifica la creazione di video di formazione sui dispositivi medici conformi e coinvolgenti per garantire la competenza degli utenti e migliorare la sicurezza con strumenti AI avanzati.

1
Step 1
Crea Contenuti Coinvolgenti dal Tuo Copione
Trasforma i tuoi copioni di prodotto esistenti in "istruzioni passo-passo" visivamente ricche utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen. Questo ti consente di delineare chiaramente procedure mediche complesse.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI Professionale
Scegli tra una gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo materiale di formazione. Questi avatar forniscono una voce coerente e autorevole, rendendo i tuoi "video istruttivi per utenti di dispositivi medici" più coinvolgenti e affidabili.
3
Step 3
Aggiungi Accessibilità Multilingue
Assicurati che la tua formazione raggiunga un pubblico globale incorporando voci fuori campo e sottotitoli multilingue. Questa capacità di HeyGen fornisce "istruzioni chiare" indipendentemente dalle barriere linguistiche, migliorando la comprensione e la conformità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Tua Formazione
Esporta facilmente i tuoi "video di formazione su apparecchiature" finiti in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividili ampiamente per dimostrare efficacemente l'uso e la manutenzione dei dispositivi, promuovendo le migliori pratiche.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione

Utilizza video potenziati dall'AI per creare contenuti di formazione sui dispositivi medici dinamici che catturano l'attenzione e migliorano significativamente la ritenzione e la comprensione dell'apprendimento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sui dispositivi medici?

HeyGen semplifica la produzione di video di formazione sui dispositivi medici trasformando i copioni in visuali di alta qualità con avatar AI. Questo consente la rapida creazione di istruzioni chiare e video dimostrativi di procedure senza la necessità di troupe cinematografiche complesse.

HeyGen facilita la conformità per la formazione sui dispositivi medici?

HeyGen aiuta a garantire la conformità per la formazione sui dispositivi medici consentendo video istruttivi coerenti e brandizzati. Funzionalità come il branding personalizzato e sottotitoli precisi contribuiscono a soddisfare i requisiti del Sistema di Qualità, migliorando la comprensione dell'utente e aumentando la sicurezza in linea con gli standard di regolamentazione FDA.

HeyGen può produrre video di formazione su apparecchiature multilingue?

Sì, HeyGen supporta la portata globale offrendo voci fuori campo e sottotitoli multilingue, rendendolo ideale per utenti internazionali di dispositivi medici. Puoi generare efficacemente video istruttivi con contenuti localizzati, garantendo una comunicazione chiara e comprensione tra pubblici diversi.

Che tipo di visuali può offrire HeyGen per i tutorial di configurazione del prodotto?

HeyGen consente agli utenti di creare tutorial di configurazione del prodotto professionali con visuali di alta qualità, inclusa l'opzione per video animati pertinenti all'assistenza sanitaria. Sfruttando gli avatar AI e una robusta libreria multimediale, puoi produrre dimostrazioni di prodotto coinvolgenti e guide di manutenzione e risoluzione dei problemi in modo efficace.

