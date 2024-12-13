Creatore di Video Pubblicitari Medici per Campagne Veloci e Professionali

Eleva il tuo marketing sanitario. Genera annunci video che catturano l'attenzione istantaneamente utilizzando avatar AI e potenzia il tuo studio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video prodotto di 45 secondi mirato a aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medici, progettato per essere un annuncio video che cattura l'attenzione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, dinamico e visivamente accattivante, mostrando le caratteristiche del prodotto con musica di sottofondo vivace e professionale. Sfrutta i numerosi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti di alta qualità, assicurando che il tuo annuncio catturi efficacemente l'attenzione e susciti interesse per i prodotti medici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo e accessibile di 60 secondi per i social media per le organizzazioni di salute pubblica, per educarle facilmente su nuove iniziative sanitarie. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e chiara, utilizzando immagini generate dall'AI amichevoli e infografiche semplici, accompagnate da una voce fuori campo professionale ma accessibile e musica di sottofondo chiara. Assicurati la massima portata e accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, rendendolo adatto a un pubblico online diversificato nelle campagne di video marketing.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio digitale personalizzato di 30 secondi rivolto ai team di marketing nel settore sanitario, mostrando il potere di un generatore di video medici AI per la creazione di annunci. Il video dovrebbe esibire uno stile visivo innovativo e raffinato, con un avatar personalizzato che trasmette un messaggio persuasivo con generazione di voce fuori campo nitida. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voce fuori campo per produrre contenuti pubblicitari su misura e di grande impatto che risuonano direttamente con segmenti di pubblico specifici, dimostrando capacità di personalizzazione senza pari.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Medici

Crea senza sforzo annunci medici professionali e video promozionali per coinvolgere il tuo pubblico e promuovere il tuo studio con la nostra piattaforma AI intuitiva.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia selezionando da una vasta libreria di modelli professionali per impostare la scena visiva del tuo annuncio medico, garantendo un inizio raffinato.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti e il Tuo Marchio
Integra le tue immagini sanitarie specifiche e gli elementi del marchio utilizzando il supporto completo della libreria multimediale per personalizzare efficacemente il tuo annuncio.
3
Step 3
Affina con Strumenti AI
Migliora il tuo annuncio con la generazione automatica di voce fuori campo da script, assicurando che il tuo messaggio medico sia trasmesso con chiarezza e impatto professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Scarica il tuo annuncio medico completato, ottimizzato con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per una condivisione senza soluzione di continuità su vari canali di marketing digitale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Medici Complessi

Trasforma informazioni mediche complesse in video chiari e facili da comprendere, educando i pazienti e promuovendo abitudini sane in modo efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio marketing sanitario con video pubblicitari medici?

HeyGen consente ai professionisti sanitari di creare video promozionali medici di alta qualità e professionali in modo efficiente. Sfruttando l'AI, puoi generare contenuti video coinvolgenti che pubblicizzano efficacemente prodotti e servizi medici, rafforzando la tua presenza digitale.

Quali funzionalità offre il generatore di video medici AI di HeyGen per creare annunci coinvolgenti?

Il generatore di video medici AI di HeyGen offre una suite di strumenti, inclusi avatar AI realistici e capacità di testo in video, per creare immagini che ispirano fiducia. Puoi facilmente produrre annunci medici di qualità da studio senza costi di produzione elevati, ideali per promuovere il tuo studio.

HeyGen può aiutare il mio team creativo a produrre video promozionali medici che catturano l'attenzione sui social media?

Assolutamente! HeyGen consente ai team creativi di generare rapidamente video promozionali medici dinamici ottimizzati per i social media e altri annunci digitali. La sua piattaforma intuitiva permette una rapida creazione di annunci, aiutandoti a catturare l'attenzione del pubblico e a educare i pazienti con contenuti coinvolgenti.

HeyGen fornisce modelli personalizzabili per un creatore di annunci video sanitari?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli personalizzabili progettati per un creatore di annunci video sanitari, assicurando che i tuoi video siano in linea con il tuo marchio. Con controlli di branding completi e uno strumento di editing video drag-and-drop, puoi creare stili raffinati e immagini che ispirano fiducia e che risuonano con il tuo pubblico.

