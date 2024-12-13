Generatore di Video di Formazione per il Marketplace: Crea Corsi Più Velocemente

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti dal testo utilizzando le nostre avanzate capacità di text-to-video da script per una produzione di contenuti efficiente.

561/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possiamo creare un video prodotto dinamico di 45 secondi che evidenzi una nuova funzionalità innovativa all'interno di una piattaforma di e-commerce? Questo video è destinato a venditori esperti del marketplace che cercano di ottimizzare le loro presentazioni di prodotto. Ha bisogno di uno stile moderno e visivamente accattivante con musica di sottofondo energica e testo chiaro sullo schermo, sfruttando il "Text-to-video from script" di HeyGen per una narrazione coinvolgente e "Subtitles/captions" per la massima portata.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial istruttivo di 90 secondi sulle migliori pratiche per creare presentazioni di prodotto e-commerce che convertono. Il pubblico comprende aspiranti imprenditori online e professionisti del marketing. Lo stile visivo deve essere pulito, informativo e ricco di esempi pratici, supportato da una voce fuori campo sicura ed esplicativa generata con il "Voiceover generation" di HeyGen e arricchito dal "Media library/stock support" per una chiarezza visiva.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale conciso di 30 secondi che enfatizzi la velocità e la facilità di generare video di formazione interna per i team del marketplace. Questo breve pezzo è rivolto a responsabili marketing e coordinatori di formazione che necessitano di una soluzione efficiente per la creazione di contenuti. Adotta un'estetica visiva veloce e ispiratrice con grafiche vivaci e musica allegra. Sfrutta il "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per la distribuzione su più piattaforme e utilizza i "Templates & scenes" per un flusso di creazione rapido.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione per il Marketplace

Genera rapidamente video di formazione professionali per le tue inserzioni di marketplace e presentazioni di prodotto con il nostro intuitivo generatore di video AI, semplificando la creazione di contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Formazione
Inizia creando o incollando il tuo script di contenuti di formazione nel generatore di video AI. Il nostro generatore di testo in video convertirà il tuo testo in un dialogo coinvolgente per il tuo video.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI e una Scena
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Migliora l'appeal visivo aggiungendo scene e media pertinenti dalla nostra vasta libreria.
3
Step 3
Applica Branding e Rifiniture
Utilizza modelli predefiniti per personalizzare l'aspetto e la sensazione del tuo video di formazione. Incorpora il logo e i colori del tuo marchio per mantenere un branding coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Una volta soddisfatto, esporta i tuoi video di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto pronti per la piattaforma, assicurandoti che siano ottimizzati per il tuo marketplace o l'integrazione LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Produci rapidamente contenuti accattivanti per i social media per promuovere prodotti del marketplace, formazione o presenza del marchio, aumentando il coinvolgimento e il traffico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video AI professionali?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali e di alta qualità senza sforzo. Il nostro generatore di video AI trasforma il testo in video con avatar AI realistici, accelerando notevolmente il processo di creazione dei contenuti.

Quali strumenti offre HeyGen per generare video di formazione coinvolgenti?

HeyGen fornisce un generatore di video tutorial intuitivo con una vasta gamma di modelli predefiniti e potenti strumenti di editing video. Questo ti permette di creare video di formazione e contenuti eLearning in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a creare contenuti di marketing e video prodotto accattivanti?

Assolutamente, HeyGen è ideale per generare contenuti di marketing dinamici e video prodotto, perfetti per presentazioni di prodotti e-commerce e annunci sui social media. Puoi personalizzare l'aspetto e la sensazione per garantire un branding coerente in tutta la tua produzione creativa.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come la generazione di script e voiceover multilingue?

Sì, HeyGen supporta una robusta generazione di script da testo e capacità avanzate di generazione di voiceover AI per voiceover diversificati. La nostra piattaforma include anche opzioni di doppiaggio AI e doppiaggio multilingue per raggiungere un pubblico globale, migliorando i tuoi contenuti video con dialoghi ricchi ed effetti sonori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo