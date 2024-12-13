Strumento Video di Marketing: Crea Video Straordinari con Facilità

Aumenta il coinvolgimento con la creazione di video senza soluzione di continuità; utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi video d'impatto e personalizzati su larga scala.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e creatori di contenuti indipendenti, illustrando la semplicità di generare video d'impatto per i social media. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa, amichevole e dinamica, con tagli rapidi tra diversi scenari applicativi, supportati da una musica di sottofondo contemporanea e vivace. Utilizza un avatar AI per trasmettere il messaggio, enfatizzando la facilità di personalizzazione dei contenuti e mostrando il potere degli avatar AI nel fornire messaggi di marca coerenti su varie piattaforme di video marketing.
Prompt di Esempio 2
Produci un video sofisticato di 1 minuto rivolto a team di marketing globali e responsabili dei contenuti che danno priorità all'accessibilità e alla vasta portata nei loro sforzi di creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e informativo, utilizzando layout multi-schermo per dimostrare la versatilità della piattaforma, supportato da una voce chiara e sicura. Sottolinea come HeyGen migliori uno strumento completo di video marketing consentendo l'aggiunta facile di sottotitoli, garantendo che i contenuti siano accessibili ed efficaci per un pubblico diversificato in tutto il mondo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo conciso di 90 secondi su misura per analisti di marketing e responsabili di campagne, dimostrando come HeyGen acceleri il lancio e l'ottimizzazione delle campagne. Visivamente, combina visualizzazioni di dati con walkthrough eleganti dell'interfaccia, il tutto accompagnato da una colonna sonora strumentale d'impatto e professionale. Una voce precisa e informativa dovrebbe spiegare come l'utilizzo di modelli e scene semplifichi la creazione rapida di video, consentendo test agili e approfondimenti più profondi nell'analisi video per decisioni basate sui dati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento Video di Marketing

Crea video di marketing coinvolgenti senza sforzo, migliora il coinvolgimento con funzionalità potenziate dall'AI e distribuisci su piattaforme per ampliare la portata del tuo marchio.

1
Step 1
Crea la Tua Base Video
Inizia selezionando un modello o utilizzando avatar AI per generare contenuti video dal tuo copione, garantendo un processo di creazione video rapido ed efficiente.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Personalizzati
Personalizza i tuoi contenuti con il nostro editor intuitivo. Migliora il tuo messaggio aggiungendo la generazione di voiceover e incorpora controlli di branding per allinearti con l'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Seleziona Formati Ottimali
Adatta il tuo video per qualsiasi piattaforma con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Regola facilmente la tua creazione per adattarla ai feed dei social media, siti web o campagne email, garantendo un'esperienza di visualizzazione ottimale ovunque.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi il Tuo Pubblico
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati. Condividi i tuoi contenuti di marketing coinvolgenti per attrarre lead e rafforzare le relazioni con i clienti, sfruttando tutto il potenziale del tuo strumento video di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Produci testimonianze video avvincenti per evidenziare i successi dei clienti, costruendo fiducia e attirando nuovi potenziali clienti in modo efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con strumenti di editing AI avanzati?

HeyGen utilizza sofisticati strumenti di editing AI per trasformare copioni di testo in video di marketing professionali, sfruttando avatar AI e generazione efficiente di voiceover per semplificare l'intero processo di creazione video.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding nei video di marketing?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop, permettendo agli utenti di applicare controlli di branding come loghi e colori ai modelli e alle scene video. Questo assicura che i tuoi video di marketing siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

HeyGen può generare voiceover di alta qualità e includere funzionalità di accessibilità per i video?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella generazione di voiceover, permettendoti di produrre audio chiaro e coinvolgente per tutti i tuoi contenuti. Aggiunge automaticamente sottotitoli, migliorando significativamente l'accessibilità dei video per un pubblico più ampio.

HeyGen si integra perfettamente in una suite tecnologica di marketing esistente per messaggi video personalizzati?

Sì, HeyGen è progettato per integrarsi senza problemi nella tua suite tecnologica di marketing, consentendo alle aziende di creare e inviare messaggi video personalizzati su larga scala. Questa capacità aiuta a rafforzare le relazioni con i clienti e ottimizzare le strategie di acquisizione dei lead.

