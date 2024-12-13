Accademia di Video Marketing: Padroneggia il Video Marketing Ora

Eleva le tue competenze di marketing digitale con il nostro corso completo di video marketing, creando facilmente contenuti coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

473/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video ispiratore di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti e cineasti indipendenti, illustrando il processo semplificato di produzione video professionale. Utilizza uno stile visivo creativo e veloce con tagli rapidi e musica ambientale, usando una voce naturale e coinvolgente. Evidenzia come gli avatar AI di HeyGen possano dare vita a personaggi diversi senza bisogno di attori, trasformando la loro visione creativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video professionale di 60 secondi per professionisti del marketing e responsabili di brand, dimostrando come la pubblicità video strategica possa aumentare significativamente la consapevolezza del brand. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e aziendale, con musica strumentale sofisticata e una voce autorevole. Mostra il potere di convertire script direttamente in video raffinati usando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, semplificando il processo creativo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video educativo e amichevole di 30 secondi progettato per studenti e persone in cerca di cambiamento di carriera, promuovendo i nostri corsi di marketing accessibili per padroneggiare le strategie di marketing digitale. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e facile da seguire, accompagnata da musica di sottofondo motivazionale e una voce calda e invitante. Mostra come la generazione di voiceover di HeyGen semplifichi l'aggiunta di narrazioni di alta qualità a qualsiasi contenuto educativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Accademia di Video Marketing

Padroneggia l'arte del video marketing e della produzione con la nostra accademia completa, progettata per trasformare la tua visione creativa in contenuti digitali di grande impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Percorso di Apprendimento
Inizia esplorando i nostri moduli del corso di video marketing, fornendo un sistema strutturato e passo-passo per guidarti dal concetto alla campagna.
2
Step 2
Crea uno Script Video Coinvolgente
Applica le intuizioni strategiche del tuo corso per creare uno script video coinvolgente, quindi trasformalo senza sforzo in un video dinamico utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Professionali
Eleva i tuoi video di marketing con estetiche raffinate integrando avatar AI realistici per dare vita al tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza per la Distribuzione
Finalizza i tuoi progetti, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare i tuoi contenuti a varie piattaforme, garantendo la massima portata per i tuoi sforzi di marketing digitale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip per i social media coinvolgenti in pochi minuti

.

Produci rapidamente video di marketing accattivanti e clip per i social media per amplificare la tua presenza nel marketing digitale.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di video marketing?

HeyGen consente ai creatori di contenuti di produrre video di marketing coinvolgenti rapidamente e su larga scala. Le sue avanzate capacità di avatar AI e testo-a-video aumentano la consapevolezza del brand e semplificano la tua strategia complessiva di video marketing.

Qual è l'approccio di HeyGen alla produzione video efficiente?

HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro di produzione video, trasformando un brief creativo o uno script video in un video professionale con un sistema chiaro e passo-passo. Questo minimizza le fasi complesse di pre-produzione e accelera la creazione di contenuti.

HeyGen può supportare le esigenze di produzione video aziendale?

Assolutamente. HeyGen è ideale per la produzione video aziendale, offrendo avatar AI sofisticati e controlli di branding robusti per garantire coerenza. Questo consente alle aziende di creare contenuti di marketing digitale di alta qualità che rappresentano autenticamente il loro brand.

HeyGen facilita campagne pubblicitarie video agili?

Sì, HeyGen migliora significativamente la pubblicità video fornendo funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, la generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici. Questo assicura che i tuoi video di marketing siano ottimizzati per varie piattaforme senza editing estensivo, massimizzando la portata e l'impatto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo