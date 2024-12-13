Il Creatore di Video Educativi di Marketing Definitivo per la Crescita

Crea contenuti e-learning e di marketing coinvolgenti in pochi minuti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Scopri come educatori e creatori di corsi online possono trasformare argomenti complessi in video esplicativi chiari con facilità. Questo video istruttivo di 90 secondi dimostrerà la potenza della "Generazione di voce narrante" di HeyGen per aggiungere narrazioni professionali ai video di e-learning, rivolgendosi a chi ha bisogno di produrre video educativi di alta qualità in modo efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e luminoso, accompagnato da una narrazione amichevole e chiara, concentrandosi su passaggi pratici per diventare un efficace creatore di video animati.
Prompt di Esempio 2
Sblocca il potenziale della comunicazione personalizzata per formatori aziendali e team di vendita con un video promozionale di 45 secondi. Questa produzione moderna ed elegante metterà in evidenza la funzione innovativa "Avatar AI" di HeyGen, mostrando come questi presentatori virtuali possano offrire contenuti coinvolgenti per video di formazione e campagne promozionali con un tono dinamico e sicuro. Il video mira a semplificare la creazione di video per comunicazioni interne e video di marketing.
Prompt di Esempio 3
Scopri come i creatori di contenuti e i marketer sui social media possono convertire facilmente script in contenuti accattivanti in questo tutorial di 1 minuto e 30 secondi. Questo video visivamente ricco e dal ritmo veloce illustrerà come la capacità di "Testo in video da script" di HeyGen semplifica il processo di creazione di video di marketing sui social media dinamici e presentazioni animate, accompagnato da musica di sottofondo energica. Sottolinea la generazione rapida di contenuti, trasformando un semplice testo in un video educativo di marketing completo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Educativi di Marketing

Crea facilmente video di marketing ed educativi coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, trasformando le tue idee in contenuti raffinati in pochi passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Idea
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto educativo. Il nostro creatore di video AI può assisterti nella generazione di uno script iniziale, formando la base per i tuoi video di marketing.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli video e avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Personalizza scene e sfondi per allinearti al tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Voce Narrante e Sottotitoli
Genera voci narranti dal suono naturale utilizzando la sintesi vocale AI e migliora l'accessibilità aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption ai tuoi contenuti video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video educativo di marketing, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato e condividilo facilmente su tutte le tue piattaforme target per raggiungere il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

Produci rapidamente video di marketing sui social media e clip accattivanti per attrarre ed educare il tuo pubblico target.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che sfrutta sofisticati avatar AI e tecnologia di testo in video, permettendo agli utenti di trasformare facilmente script in contenuti professionali e coinvolgenti. La sua interfaccia intuitiva rende l'intero processo di creazione di video potenziati dall'AI accessibile, anche senza esperienza di montaggio precedente.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'editing e la personalizzazione video completi?

HeyGen fornisce un robusto editor drag-and-drop, insieme a una vasta libreria di modelli video e scene, per facilitare la creazione di video senza intoppi. Gli utenti possono facilmente personalizzare i controlli di branding, integrare media da un'ampia libreria di stock e generare file MP4 di alta qualità con facilità.

HeyGen può automatizzare la generazione di voce narrante e aggiungere sottotitoli ai video?

Sì, HeyGen integra una tecnologia avanzata di sintesi vocale AI per la generazione di voce narrante realistica e aggiunge automaticamente sottotitoli/caption accurati ai tuoi video. Questa potente funzionalità di scrittura di script AI migliora significativamente l'accessibilità e il coinvolgimento per tutti i tuoi contenuti video.

Come può HeyGen supportare la produzione di vari tipi di video di marketing ed educativi?

HeyGen è un versatile creatore di video AI ideale per creare contenuti diversi, inclusi video educativi di marketing, video di formazione e video promozionali. La nostra piattaforma video online offre soluzioni video personalizzate con capacità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e stili di animazione diversi, assicurando che i tuoi contenuti soddisfino efficacemente requisiti specifici per l'apprendimento e lo sviluppo o il marketing sui social media.

