Crea un video di aggiornamento aziendale interno di 90 secondi per tutti i dipendenti, annunciando una nuova iniziativa organizzativa. La presentazione visiva dovrebbe essere amichevole ma professionale, incorporando membri del team diversi e testi evidenziati sullo schermo. Utilizzando i modelli e le scene video di HeyGen, lo stile audio avrà un tono vivace e incoraggiante con un oratore chiaro, semplificando messaggi complessi attraverso un editor video AI che rende la comunicazione interna senza sforzo.
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per i social media rivolto ai clienti esistenti, mostrando una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo deve essere vivace e coinvolgente con tagli rapidi e sovrapposizioni di testo chiare, adatto a varie piattaforme grazie al ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per un messaggio coerente, abbinato a musica di sottofondo energica e una narrazione vivace, assicurando che i tuoi video sui social media catturino l'attenzione e trasmettano chiaramente gli aggiornamenti.
Crea un video di aggiornamento informativo in stile tutorial di 2 minuti per nuovi ed esistenti utenti, guidandoli attraverso un recente redesign della piattaforma. Adotta un approccio visivo chiaro e passo-passo con registrazioni dello schermo, call-out puliti e un focus sull'usabilità. L'audio manterrà un tono calmo e istruttivo con una dizione chiara e musica di sottofondo sottile, migliorato dai sottotitoli AI di HeyGen per garantire l'accessibilità e aiutare la comprensione per tutti gli spettatori che apprendono come creare un video di aggiornamento.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Aggiornamenti Coinvolgenti per i Social Media.
Trasforma rapidamente i tuoi aggiornamenti in video e clip coinvolgenti per i social media per catturare il tuo pubblico online e aumentare l'interazione.
Migliora gli Aggiornamenti Aziendali e di Team.
Migliora la comunicazione interna e assicurati che i messaggi chiave risuonino trasformando gli aggiornamenti aziendali in video AI coinvolgenti che aumentano la ritenzione per il tuo team.
Domande Frequenti
Come sfrutta HeyGen l'AI per una creazione video efficiente?
HeyGen è un avanzato editor video AI che semplifica notevolmente la creazione di contenuti attraverso l'automazione intelligente. Utilizza avatar AI e tecnologia di testo-a-video da script per generare video professionali, inclusa la generazione automatica di voiceover e sottotitoli AI per una maggiore accessibilità.
Quali opzioni di esportazione e qualità supporta HeyGen per i video creati?
HeyGen consente agli utenti di esportare video in alta qualità, inclusa la straordinaria risoluzione video 4K, garantendo che i tuoi contenuti appaiano nitidi e professionali. La piattaforma supporta vari rapporti d'aspetto e formati di output, rendendo le tue creazioni versatili per diverse piattaforme.
HeyGen può aiutare con regolazioni video precise e controlli di branding?
Sì, HeyGen fornisce strumenti di editing video robusti per regolazioni precise, come taglio, ritaglio e modifica delle dimensioni del video per inquadrare perfettamente i tuoi contenuti. Puoi anche integrare controlli di branding, aggiungere testo al tuo video e regolare luminosità e contrasto per mantenere un'identità di marca coerente.
Come può HeyGen migliorare il mio flusso di lavoro complessivo di produzione video?
Come editor video online intuitivo, HeyGen migliora significativamente il tuo flusso di lavoro consentendoti di generare video rapidamente da prompt di testo. Offre anche funzionalità come un registratore di schermo e webcam e facilita la collaborazione sui progetti, permettendoti di riproporre efficacemente video lunghi in clip brevi e coinvolgenti.