Crea un Video di Onboarding con Avatar AI

Crea facilmente video coinvolgenti per i nuovi assunti e migliora la tua esperienza di onboarding utilizzando avatar AI.

433/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding per i clienti di 60 secondi, rivolto ai nuovi utenti di un complesso prodotto SaaS, dimostrando efficacemente le caratteristiche principali. Utilizza uno stile visivo pulito e istruttivo che incorpora registrazioni dello schermo e sovrapposizioni di testo chiare, supportato da una generazione di voiceover precisa e sottotitoli opzionali per migliorare la comprensione. Questo consente un video di formazione completo ma conciso.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 30 secondi che mostri la cultura aziendale per i potenziali nuovi assunti, evidenziando un'esperienza di onboarding accogliente. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e autentica, utilizzando vari modelli e scene dalla libreria multimediale per mostrare le interazioni del team e l'ambiente dell'ufficio, il tutto accompagnato da una colonna sonora edificante. Questo può rapidamente creare un video di onboarding che risuona.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding conciso di 50 secondi per i dipendenti esistenti che necessitano di un rapido aggiornamento sulle politiche aziendali aggiornate o sui protocolli di sicurezza. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare il testo dettagliato delle politiche in una presentazione visiva facilmente digeribile, con avatar AI professionali e grafica chiara. Lo stile audio dovrebbe essere formale e informativo, garantendo che le informazioni critiche siano trasmesse in modo efficiente all'interno di un formato video di onboarding standard.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Onboarding

Crea video di onboarding coinvolgenti ed efficaci per nuovi assunti o clienti con la piattaforma AI di HeyGen, senza necessità di competenze di editing.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona dalla nostra vasta libreria di **modelli di video** pronti all'uso o inizia con una tela bianca per delineare rapidamente il tuo messaggio di onboarding. Questo pone le basi per la struttura e il contenuto del tuo video utilizzando i nostri modelli e scene.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Dai vita al tuo script selezionando un **avatar AI** dalla nostra libreria. Personalizza il suo aspetto e le sue espressioni, rendendo il tuo video coinvolgente con personaggi animati che si allineano con il tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Audio e Testo Coinvolgenti
Inserisci il tuo script e sfrutta il **convertitore da Testo a Voce** di HeyGen per generare voiceover dal suono naturale. Migliora la chiarezza con sottotitoli generati automaticamente, assicurando che il tuo messaggio sia accessibile a tutti attraverso la generazione di voiceover e sottotitoli.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Visualizza in anteprima il tuo **video di onboarding** completato, apporta eventuali aggiustamenti finali e poi esportalo nel formato di aspetto desiderato. Il tuo contenuto di onboarding professionale è ora pronto per coinvolgere nuovi assunti o clienti, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Cultura Aziendale

.

Sviluppa video di benvenuto ispiratori per introdurre la cultura e i valori aziendali, facendo sentire i nuovi assunti valorizzati e integrati fin dal primo giorno.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di onboarding che rifletta la nostra cultura aziendale?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding professionali senza sforzo, anche senza competenze precedenti. Utilizza il nostro intuitivo generatore di video AI e i vari modelli di video per mostrare la tua cultura aziendale unica, garantendo un'esperienza di benvenuto per i nuovi assunti fin dal primo giorno. La nostra piattaforma rende semplice creare un video di onboarding che risuoni davvero.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per creare video di onboarding unici per i dipendenti?

HeyGen offre una personalizzazione completa per rendere i tuoi video di onboarding dei dipendenti davvero unici. Puoi personalizzare i video con il logo e i colori del tuo marchio, scegliere tra vari modelli e persino integrare personaggi animati o avatar AI. Questo assicura che il tuo contenuto si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio e migliori l'esperienza complessiva di onboarding per i nuovi assunti.

HeyGen fornisce funzionalità di generazione video AI per personaggi animati nei video di formazione?

Sì, HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI per dare vita ai tuoi video di formazione con avatar AI e personaggi animati. Basta inserire il tuo script e il nostro convertitore da testo a voce genererà voiceover dal suono naturale. Questo ti consente di produrre contenuti dinamici e coinvolgenti per tutte le tue esigenze di formazione senza una produzione complessa.

Cosa rende HeyGen il generatore di video AI ideale per video di onboarding clienti di impatto?

HeyGen è il generatore di video AI ideale per i video di onboarding clienti perché combina facilità d'uso con potenti capacità. La nostra piattaforma ti consente di creare rapidamente video professionali da uno script utilizzando avatar AI e un convertitore da testo a voce. Questo assicura che i tuoi clienti ricevano informazioni chiare, coerenti e coinvolgenti, migliorando la loro esperienza iniziale con il tuo prodotto o servizio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo