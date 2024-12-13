Crea un Video Pubblicitario su Instagram Facilmente

Realizza velocemente video pubblicitari professionali su Instagram utilizzando AI e modelli flessibili per potenziare la tua campagna di marketing.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

È necessario un video di creazione pubblicitaria all'avanguardia di 30 secondi, specificamente per i professionisti del marketing che lanciano nuovi prodotti. Dovrebbe mostrare come gli 'avatar AI' di HeyGen possano trasmettere i principali vantaggi del prodotto con una presentazione personalizzata e coinvolgente. L'estetica visiva deve essere elegante e moderna, utilizzando grafica avanzata e transizioni fluide, il tutto supportato da una voce fuori campo AI sicura e autorevole che articoli chiaramente il valore del prodotto.
I creatori di contenuti e i gestori dei social media spesso hanno bisogno di creare video rapidamente per Instagram Reels. Progetta un prompt energico di 60 secondi che illustri la capacità di HeyGen di trasformare il 'testo in video da script' in un video dinamico senza sforzo. Il flusso visivo dovrebbe essere veloce e accattivante, con testo animato che appare in sincronia, supportato da una traccia audio entusiasmante e di tendenza per dimostrare il potenziale virale.
Come fanno i responsabili di marca e le agenzie a mantenere colori e estetica del marchio coerenti su diverse piattaforme social? Sviluppa una spiegazione visiva raffinata di 45 secondi. Questo video dovrebbe mostrare le robuste opzioni di personalizzazione di HeyGen, evidenziando in particolare la sua funzione di 'ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per adattare i contenuti a vari formati, utilizzando visuali pulite e professionali e una voce fuori campo informativa e rassicurante.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Pubblicitario su Instagram

Realizza rapidamente e professionalmente video pubblicitari su Instagram con gli strumenti intuitivi di HeyGen, progettati per il massimo coinvolgimento sulle piattaforme social.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello di Video Pubblicitario
Inizia la creazione del tuo annuncio con un modello progettato professionalmente su misura per i social media. HeyGen offre una varietà di modelli per avviare il tuo progetto senza sforzo.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto e Marchio
Personalizza il tuo annuncio aggiungendo il tuo testo, immagini e video. Applica facilmente i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per mantenere la coerenza.
3
Step 3
Aggiungi Elementi AI Coinvolgenti
Migliora il tuo video con funzionalità AI all'avanguardia. Genera voci fuori campo realistiche dal tuo script e includi persino avatar AI per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta per Instagram e Condividi
Una volta che il tuo video è perfetto, esportalo facilmente nel rapporto d'aspetto ottimale per Instagram Reels e altre piattaforme social, pronto per la tua campagna di marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Quanto velocemente posso creare un video pubblicitario su Instagram usando HeyGen?

La piattaforma AI di HeyGen ti permette di creare video e realizzare un video pubblicitario su Instagram in pochi minuti, non ore. Utilizza il nostro editor video intuitivo e i ricchi modelli per semplificare il processo di creazione del tuo annuncio per qualsiasi campagna di marketing.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per gli annunci su Instagram Reels?

HeyGen fornisce strumenti creativi estesi per personalizzare i tuoi annunci su Instagram Reels, permettendoti di incorporare i colori e il logo del tuo marchio. Aggiungi facilmente animazioni, testo dinamico ed elementi chiari di call-to-action per campagne sui social media di grande impatto.

L'AI di HeyGen semplifica il processo di creazione di video pubblicitari per le piattaforme social?

Sì, HeyGen sfrutta l'AI per semplificare notevolmente la creazione di annunci per piattaforme social come Instagram. Il nostro editor drag-and-drop trasforma gli script in video coinvolgenti con avatar AI e generazione di voce fuori campo, rendendoti un efficiente creatore di video pubblicitari.

HeyGen può fornire modelli ottimizzati per le diverse esigenze delle campagne di marketing su Instagram?

Assolutamente, HeyGen offre una libreria diversificata di modelli progettati professionalmente, specificamente ottimizzati per la creazione di campagne di marketing e annunci su Instagram. Questi strumenti creativi ti permettono di creare video perfettamente formattati e altamente efficaci per il tuo pubblico.

