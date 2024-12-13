Come Creare Facilmente un Video Tutorial ERP

Crea video di formazione ERP coinvolgenti con narrazione audio personalizzata e qualità professionale utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial video di 90 secondi che dimostri un compito comune di inserimento dati all'interno del tuo sistema ERP, ideale per utenti esperti che necessitano di un rapido aggiornamento del processo. Questo screencast dovrebbe incorporare registrazioni dinamiche dello schermo con sovrapposizioni di testo concise e una narrazione energica ma precisa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre efficacemente il contenuto istruttivo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione ERP di 2 minuti che illustri le nuove funzionalità nell'ultimo aggiornamento del sistema, rivolto agli sviluppatori di e-learning che necessitano di moduli interni raffinati. Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e coinvolgente, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare efficacemente le informazioni, accompagnato da musica di sottofondo sottile e narrazione professionale. Questo consente agli sviluppatori di e-learning di diffondere rapidamente i cambiamenti cruciali del sistema.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 45 secondi con suggerimenti rapidi per utenti ERP avanzati o amministratori di sistema, dimostrando come personalizzare un dashboard ERP per un flusso di lavoro ottimale. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce e orientata all'azione, concentrandosi su attività specifiche sullo schermo con annotazioni chiare, arricchita da un voiceover tecnico e preciso. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per stabilire un aspetto coerente e professionale per questo screencast di personalizzazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial ERP

Crea video tutorial ERP professionali e coinvolgenti in modo efficiente, combinando contenuti esplicativi con dettagliati walkthrough di sistema per una formazione efficace dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa uno script completo che delinei le funzionalità ERP che desideri spiegare. Utilizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per generare automaticamente i segmenti video iniziali, semplificando il processo di "authoring tool".
2
Step 2
Genera Visuali con Avatar
Migliora il tuo tutorial aggiungendo "avatar AI" per presentare informazioni o guidare gli spettatori attraverso l'interfaccia del sistema ERP. Questo approccio eleva la qualità dei tuoi "tutorial video".
3
Step 3
Personalizza con Narrazione e Branding
Raffina il tuo video integrando la "generazione di voiceover" per istruzioni audio chiare e applicando controlli di branding per allinearsi all'identità visiva della tua azienda. Questo consente regolazioni precise nell'"editor".
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo tutorial ERP e utilizza le opzioni di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per prepararlo per varie piattaforme. Questo rende i tuoi contenuti di formazione, inclusi eventuali "screencast", facilmente accessibili.

Casi d'Uso

Crea Brevi Tutorial

Genera rapidamente tutorial video brevi e coinvolgenti e clip dai tuoi contenuti di formazione ERP per una facile condivisione e promozione su diverse piattaforme.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione ERP?

HeyGen semplifica la creazione di un video tutorial ERP trasformando script di testo in tutorial video coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover professionali. Questo accelera significativamente la produzione di contenuti per gli sviluppatori di e-learning.

Quali capacità di editing e branding offre HeyGen per i contenuti video ERP?

HeyGen offre funzionalità di editing robuste e controlli di branding, permettendoti di personalizzare i tuoi tutorial video con il tuo logo e i colori del marchio. Questo assicura che i tuoi video di formazione ERP siano professionali e coerenti, rendendo HeyGen uno strumento di authoring efficace per gli sviluppatori di e-learning.

HeyGen fornisce supporto tecnico robusto per esportazioni audio e video?

HeyGen eccelle nella produzione video tecnica, offrendo generazione avanzata di voiceover e sottotitoli generati automaticamente per i tuoi video di formazione ERP. Puoi facilmente esportare i tuoi tutorial video finiti in vari formati per piattaforme come YouTube, garantendo un'ampia accessibilità.

HeyGen è adatto per produrre efficientemente più video tutorial ERP?

Assolutamente. La piattaforma potenziata dall'AI di HeyGen e il sistema di modelli consentono agli sviluppatori di corsi online di generare rapidamente numerosi video di formazione ERP da script. Questo semplifica l'intero processo di produzione, permettendo tutorial video di alta qualità e coerenti su larga scala.

