Crea un video educativo con sottotitoli: Veloce & Facile

Crea esperienze di apprendimento online di impatto per studenti e insegnanti. Aggiungi sottotitoli/caption precisi automaticamente a ogni video educativo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un tutorial dinamico di 1 minuto per studenti, illustrando come sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da uno script per trasformare le bozze di progetto in presentazioni video accattivanti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e visivamente attraente, con un avatar AI che guida gli spettatori attraverso il processo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo incisivo di 60 secondi rivolto a piccoli imprenditori e professionisti del marketing, mostrando come creare rapidamente video educativi 'how-to' di impatto per i social media. La presentazione dovrebbe essere moderna, veloce e informativa, utilizzando diversi modelli e scene e ricchi media dalla libreria/stock di supporto, pronti per un'esportazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Progetta un coinvolgente video esplicativo di 100 secondi per i creatori di contenuti sull'importanza critica di utilizzare sottotitoli automatici nei loro video educativi per aumentare il coinvolgimento e garantire l'accessibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e chiaro, impiegando sovrapposizioni di testo per evidenziare statistiche chiave, con una voce narrante AI professionale, e dimostrare la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per il ridimensionamento e l'esportazione in vari formati di aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Educativo con Sottotitoli

Crea video educativi coinvolgenti completi di sottotitoli accurati per coinvolgere studenti e pubblico, rendendo i temi complessi facilmente comprensibili.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Educativo
Inizia selezionando un modello adatto dalla nostra libreria o parti da zero utilizzando la funzionalità di testo in video. Struttura i tuoi contenuti per obiettivi di apprendimento chiari.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover AI
Arricchisci il tuo video con voiceover AI di qualità professionale. Genera una narrazione dal suono naturale per i tuoi contenuti educativi, garantendo chiarezza e coinvolgimento per i tuoi spettatori.
3
Step 3
Genera Sottotitoli Automatici
Garantisci accessibilità e comprensione generando automaticamente sottotitoli e caption precisi per l'intero video. Personalizza il loro aspetto per adattarli al tuo branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video educativo ed esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Condividi la tua creazione con gli studenti o caricala sulla tua piattaforma di apprendimento online preferita.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

Trasforma argomenti impegnativi come quelli medici in contenuti video facilmente comprensibili e coinvolgenti, rendendo le informazioni complesse accessibili a tutti gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi con sottotitoli?

HeyGen consente agli utenti di creare facilmente un video educativo con sottotitoli utilizzando il suo intuitivo generatore di video AI. Puoi generare sottotitoli automatici per i tuoi contenuti e integrare elementi visivi AI per migliorare i tuoi materiali di apprendimento online per gli studenti.

Quali opzioni avanzate di modifica ed esportazione offre HeyGen per i creatori di video educativi?

HeyGen offre funzionalità robuste per modificare i video con comandi testuali, permettendo rapide regolazioni ai tuoi video educativi. Una volta perfezionati, puoi facilmente esportare i tuoi contenuti di alta qualità in vari formati di aspetto, ideali per la condivisione sui social media o piattaforme di apprendimento online dedicate.

HeyGen fornisce modelli per generare rapidamente contenuti educativi?

Sì, HeyGen offre una gamma diversificata di modelli specificamente progettati per aiutare insegnanti e studenti a creare video educativi coinvolgenti in modo efficiente. Queste scene pre-progettate semplificano il processo di produzione video, rendendo più veloce la generazione di contenuti di alta qualità con il generatore di video AI.

HeyGen può generare voiceover AI e utilizzare avatar AI per contenuti educativi?

Assolutamente, il generatore di video AI di HeyGen include avanzati voiceover AI e avatar AI realistici, perfetti per creare video educativi dinamici. Questa tecnologia ti consente di fornire una narrazione chiara e elementi visivi AI coinvolgenti senza la necessità di registrarti personalmente.

