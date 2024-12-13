Come creare un video educativo per i dipendenti
Crea video di formazione coinvolgenti per l'onboarding e l'e-learning con avatar AI che semplificano la formazione aziendale.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo conciso di 45 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando una nuova politica delle risorse umane con uno stile visivo pulito e moderno e musica di sottofondo vivace. Migliora la comprensione aggiungendo sottotitoli per l'accessibilità e sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto aziendale coerente e raffinato.
Produci un video tutorial tecnico di 30 secondi per il team di supporto, dimostrando un nuovo passaggio di risoluzione dei problemi software con uno stile visivo dinamico e pratico che include istruzioni chiare sullo schermo. Impiega la funzione Testo-a-video dal copione per generare rapidamente il contenuto istruttivo e arricchisci lo sfondo con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per una condivisione efficace delle conoscenze.
Progetta un video ispiratore di 90 secondi per allineare il tuo team, annunciando una nuova iniziativa di sostenibilità aziendale a tutti i dipendenti, utilizzando uno stile visivo motivazionale con grafiche vivaci e musica di sottofondo stimolante. Assicurati un'ampia accessibilità su tutte le piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto e presenta un avatar AI per lanciare l'invito all'azione per la partecipazione, rendendolo un video di formazione coinvolgente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Corsi di Formazione per i Dipendenti Scalabili.
Produci facilmente più contenuti di e-learning per formare e integrare i dipendenti in modo efficiente in tutta la tua organizzazione.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Utilizza l'AI per creare video di formazione coinvolgenti che aumentano la partecipazione e migliorano la ritenzione delle conoscenze tra i dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione coinvolgenti per i dipendenti?
HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video. Puoi trasformare il tuo copione in un video raffinato rapidamente, rendendo il contenuto video educativo più dinamico per i tuoi dipendenti.
HeyGen può essere utilizzato per vari tipi di contenuti video educativi, come l'onboarding o l'e-learning?
Assolutamente. HeyGen è un creatore di video di formazione versatile, perfetto per l'onboarding di nuovi assunti, lo sviluppo di moduli di e-learning e la produzione di video istruttivi. I suoi modelli flessibili e la libreria multimediale supportano diverse esigenze di contenuti formativi.
Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare la creazione di video di formazione per i dipendenti?
HeyGen semplifica la creazione di video di formazione per i dipendenti permettendoti di generare voci fuori campo direttamente dal tuo copione. Fornisce anche sottotitoli automatici e una varietà di modelli per accelerare la produzione dei tuoi video.
Come assicura HeyGen la coerenza del marchio nei materiali di formazione aziendale?
HeyGen include controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e colori specifici nei tuoi video di formazione aziendale. Questo aiuta a mantenere un'identità visiva coerente in tutti i tuoi contenuti video educativi e ad allineare il tuo team con il tuo marchio.