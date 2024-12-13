Crea un Video Pubblicitario per l'Ecommerce che Converte

Crea annunci e-commerce coinvolgenti con avatar AI per catturare il tuo pubblico e aumentare le vendite.

406/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un autentico video di 30 secondi "testimonianza del cliente" rivolto a potenziali clienti in cerca di prove sociali, con immagini calde di utenti soddisfatti e una voce amichevole generata dall'AI. Sfrutta gli "Avatar AI" di HeyGen per presentare le testimonianze in modo convincente, garantendo una consegna affidabile e personale che aiuta a "guidare le conversioni" in modo efficace.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 45 secondi "prodotto ecommerce" mirato a consumatori con specifici punti critici, illustrando i benefici pratici di un prodotto con immagini istruttive chiare e un voiceover AI professionale e informativo. Trasforma il tuo script direttamente in video utilizzando la funzione "Da testo a video da script" di HeyGen, assicurando che ogni caratteristica sia evidenziata con "immagini accattivanti" per il massimo impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un dinamico video pubblicitario di 20 secondi "AI" per promuovere un'offerta a tempo limitato, progettato per acquirenti interessati a offerte su varie piattaforme social, utilizzando primi piani di prodotto accattivanti e una colonna sonora entusiasmante. Massimizza la portata della tua campagna utilizzando la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per adattare il video a diverse piattaforme, assicurando che il tuo "invito all'azione" sia audace e inconfondibile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Pubblicitario per l'E-commerce

Crea rapidamente video pubblicitari e-commerce coinvolgenti con AI, trasformando le immagini dei tuoi prodotti in campagne ad alta conversione per le piattaforme social.

1
Step 1
Seleziona un Template o Inizia da uno Script
Seleziona un **template per annunci eCommerce** dalla nostra vasta libreria, o incolla il tuo script per generare automaticamente le scene iniziali.
2
Step 2
Aggiungi il Contenuto del Tuo Prodotto
Aggiungi le immagini del tuo prodotto, quindi utilizza **avatar AI** o genera voiceover per narrare il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Applica il tuo **logo** unico per stabilire l'identità del brand e incorpora sottotitoli automatici per un maggiore coinvolgimento e accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pubblicitario
Esporta i tuoi **video pubblicitari** finiti in vari rapporti d'aspetto, pronti per le tue diverse campagne di marketing sui canali digitali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Autentici di Testimonianze dei Clienti

.

Sfrutta l'AI per creare video di testimonianze dei clienti convincenti che costruiscono fiducia e guidano le conversioni per le tue offerte e-commerce.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video pubblicitari e-commerce coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video pubblicitari e-commerce trasformando script di testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e scene dinamiche. Il nostro intuitivo creatore di video pubblicitari AI semplifica la produzione di immagini accattivanti, permettendoti di personalizzare facilmente i video per riflettere le tendenze creative attuali e il messaggio del brand. Questo processo consente la creazione efficiente di video pubblicitari di alta qualità per la tua strategia di marketing.

Quali tipi di template personalizzabili per annunci eCommerce offre HeyGen per i video di prodotto?

HeyGen offre una vasta libreria di template personalizzabili per annunci eCommerce specificamente progettati per video di prodotto, inclusi stili per video di unboxing, video tutorial e video di testimonianze dei clienti. Questi template sono pre-costruiti con immagini accattivanti, permettendoti di incorporare facilmente i colori del tuo brand, il logo e il link del prodotto per creare annunci video di impatto. Puoi adattare rapidamente questi template video per mostrare efficacemente i tuoi prodotti su varie piattaforme social.

Gli avatar AI possono migliorare lo storytelling e l'efficacia dei miei video pubblicitari?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen migliorano significativamente lo storytelling coinvolgente nei tuoi video pubblicitari AI fornendo presentatori realistici e coerenti per i tuoi video di prodotto. Questi avatar AI possono trasmettere il tuo messaggio con voiceover accattivanti, aiutando a catturare l'attenzione del pubblico e a comunicare chiaramente il tuo invito all'azione. Questo approccio rende i tuoi video pubblicitari più memorabili ed efficaci nel guidare le conversioni per i tuoi prodotti e-commerce.

Come aiuta HeyGen a guidare le conversioni con il suo creatore di video pubblicitari AI per le piattaforme social?

Il creatore di video pubblicitari AI di HeyGen è progettato per creare video pubblicitari ad alto impatto che risuonano sulle piattaforme social e guidano le conversioni. Offrendo strumenti per personalizzare i video con forti inviti all'azione, informazioni rilevanti sui prodotti e immagini coerenti con il brand, HeyGen aiuta a ottimizzare le campagne per un miglior ROI. La nostra piattaforma semplifica la creazione di contenuti video diversificati, assicurando che i tuoi sforzi di video marketing trasformino efficacemente gli spettatori in clienti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo