Crea un Video di Formazione su Azure con Efficienza AI

Potenzia esperti e sviluppatori di Azure con una formazione tecnica di alta qualità. Usa la funzione di trasformazione del testo in video per creare esperienze di apprendimento coinvolgenti rapidamente.

496/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 90 secondi che dimostri la potenza dell'intelligenza artificiale (AI) all'interno di Azure, evidenziando in particolare le funzionalità di Azure Video Indexer. Destinato a professionisti IT desiderosi di integrare servizi AI avanzati nei loro flussi di lavoro, lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e veloce, con dimostrazioni interattive dell'interfaccia utente e una narrazione sicura e competente. Assicurati che i termini e i passaggi critici siano chiaramente presentati utilizzando i sottotitoli di HeyGen per la massima comprensione.
Prompt di Esempio 2
Per i team aziendali che cercano un'esperienza di apprendimento di base, un modulo di formazione completo di 2 minuti che spieghi le funzionalità principali di Microsoft Power Platform è essenziale. Questo video dovrebbe utilizzare grafiche e animazioni moderne e illustrative, accompagnate da una voce fuori campo amichevole ed esperta e musica di sottofondo vivace. Sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script trasformerebbe efficacemente il materiale del corso dettagliato in una narrazione visiva accessibile e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Un video conciso di 45 secondi che spiega le migliori pratiche di sicurezza chiave per Microsoft Entra sarebbe di grande beneficio per i formatori tecnici responsabili della creazione di contenuti di formazione guidati da istruttori. Il design visivo dovrebbe essere elegante e informativo, utilizzando visualizzazioni di dati e sovrapposizioni di testo concise, supportato da una voce fuori campo autorevole e chiara. Migliora la narrazione visiva incorporando immagini e video pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione su Azure

Crea facilmente video di formazione tecnica coinvolgenti e guidati da esperti per Microsoft Azure utilizzando strumenti potenziati dall'AI e migliori pratiche per migliorare l'esperienza di apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Definisci il contenuto della tua formazione tecnica per Microsoft Azure. Scrivi uno script dettagliato, sfruttando la capacità della piattaforma di convertire il testo in video da script, garantendo spiegazioni chiare e concise.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per agire come il tuo esperto virtuale di Azure. Utilizza modelli professionali per rappresentare visivamente concetti complessi di architettura Azure, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Integra i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Aggiungi sottotitoli/caption generati automaticamente per migliorare l'accessibilità e migliorare l'esperienza di apprendimento complessiva.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione su Azure
Rivedi il tuo video di formazione su Azure completo, apportando eventuali aggiustamenti finali. Quindi, utilizza le funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione della piattaforma, pronto per la distribuzione al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Produzione di Video Tecnici

.

Crea rapidamente video tecnici di alta qualità e professionali su Azure utilizzando l'AI, riducendo significativamente i tempi e gli sforzi di produzione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione tecnica per Microsoft Azure?

HeyGen consente a sviluppatori ed esperti di Azure di creare rapidamente video di formazione tecnica coinvolgenti per Microsoft Azure. I suoi avatar AI e le capacità di trasformazione del testo in video trasformano script complessi in contenuti di alta qualità, semplificando l'esperienza di apprendimento per il tuo pubblico.

HeyGen può aiutare nello sviluppo di contenuti didattici per servizi Azure specifici come Azure Video Indexer o Microsoft Copilot?

Assolutamente. HeyGen è ideale per creare moduli di formazione dettagliati guidati da istruttori su servizi Azure specifici, inclusi Azure Video Indexer, Microsoft Copilot o anche aspetti della Microsoft Power Platform. Puoi sfruttare gli avatar AI di HeyGen per spiegare argomenti tecnici complessi, migliorando la comprensione per il tuo pubblico.

Quali vantaggi offre HeyGen per le organizzazioni che necessitano di scalare i loro sforzi di formazione tecnica su Azure?

HeyGen accelera significativamente la produzione di contenuti di formazione tecnica per Microsoft Azure, consentendo alle organizzazioni di mantenere la coerenza e scalare in modo efficiente. Con modelli personalizzabili e controlli di branding, puoi produrre video professionali che dimostrano l'architettura di Azure e le migliori pratiche mantenendo l'identità del tuo marchio.

Come assicura HeyGen accessibilità e coinvolgimento nei video di formazione tecnica focalizzati su Azure?

HeyGen migliora l'esperienza di apprendimento per i video di formazione tecnica offrendo funzionalità come sottotitoli automatici e generazione di voce fuori campo. Questi strumenti garantiscono che i concetti complessi di Microsoft Azure siano accessibili e comprensibili, migliorando il coinvolgimento per tutti gli sviluppatori che guardano i tuoi contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo