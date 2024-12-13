Crea un Video Pubblicitario con Avatar che Converte

Sfrutta gli avatar AI per campagne di marketing che catturano il tuo pubblico e aumentano l'engagement senza una complessa creazione video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Aumenta la tua presenza sui social media con un video avatar dinamico di 15 secondi progettato per influencer e creatori di contenuti. Questo breve clip vibrante dovrebbe mostrare estetiche moderne, una traccia musicale di sottofondo coinvolgente e un discorso cristallino. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per produrre rapidamente contenuti accattivanti che catturano l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Sei un professionista delle vendite o un product manager che desidera creare video raffinati e persuasivi che chiudano affari? Produci un annuncio aziendale di 45 secondi, utilizzando un tono sicuro e immagini nitide per evidenziare i benefici del tuo prodotto. Rivolto a team di vendita e product manager, questo video dovrebbe sfruttare i 'Modelli & scene' di HeyGen e l'ampio supporto della libreria/stock multimediale per creare video AI professionali che risuonano con i potenziali clienti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi per formatori aziendali e dipartimenti HR, concentrandoti su uno stile visivo pulito e accessibile con una voce calma e autorevole. Questo video, mirato a semplificare argomenti complessi attraverso una creazione video efficiente, dovrebbe presentare in modo prominente i 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen per l'accessibilità e il 'Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto' per la distribuzione su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Pubblicitario con Avatar

Crea rapidamente video pubblicitari coinvolgenti con avatar AI e potenti strumenti di editing, pronti per il marketing e i social media.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Inizia scegliendo dalla nostra vasta libreria di avatar AI o creandone uno personalizzato. Poi, seleziona un modello pre-progettato che si allinei con l'obiettivo e lo stile del tuo annuncio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Voiceover
Incolla il tuo script pubblicitario nell'editor. La nostra funzione 'Testo in video da script' genererà automaticamente una voce fuori campo dal suono naturale per il tuo avatar, sincronizzando perfettamente il labiale.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video Pubblicitario
Arricchisci il tuo annuncio con controlli di Branding personalizzati (logo, colori), musica di sottofondo, media di stock e sovrapposizioni di testo. Regola scene e tempistiche per affinare efficacemente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta e Pubblica il Tuo Annuncio
Visualizza in anteprima il tuo video pubblicitario completo. Una volta soddisfatto, utilizza la nostra funzione di 'Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto' per scaricarlo in vari formati adatti a diverse piattaforme e condividilo con il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti negli Annunci

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti per costruire fiducia e persuadere i potenziali acquirenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di marketing con gli avatar AI?

HeyGen ti consente di creare video di marketing e vendita coinvolgenti utilizzando avatar AI, trasformando rapidamente gli script in contenuti dinamici. Sfrutta il nostro generatore di video AI per realizzare video pubblicitari di impatto per varie piattaforme.

Qual è il processo per creare video AI con HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video AI permettendoti di generare video professionali a partire dal testo. Basta inserire il tuo script, scegliere un avatar AI e personalizzare la tua scena con modelli per produrre video AI di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen offre una varietà di avatar AI per progetti video?

Sì, HeyGen fornisce un'ampia selezione di avatar AI di stock, insieme a opzioni per creare avatar personalizzati, assicurando che i tuoi video AI si adattino perfettamente allo stile unico del tuo brand. La nostra piattaforma rende facile integrare questi avatar AI realistici in qualsiasi progetto video.

Posso personalizzare la voce e la sincronizzazione labiale dei miei avatar AI?

Assolutamente, HeyGen offre funzionalità avanzate di clonazione vocale e sincronizzazione labiale, permettendo un controllo preciso sul discorso del tuo avatar AI. Questa funzionalità integrata dell'editor video assicura che i tuoi video AI offrano performance naturali e coinvolgenti.

