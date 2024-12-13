Crea un Video Pubblicitario con Avatar che Converte
Sfrutta gli avatar AI per campagne di marketing che catturano il tuo pubblico e aumentano l'engagement senza una complessa creazione video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Aumenta la tua presenza sui social media con un video avatar dinamico di 15 secondi progettato per influencer e creatori di contenuti. Questo breve clip vibrante dovrebbe mostrare estetiche moderne, una traccia musicale di sottofondo coinvolgente e un discorso cristallino. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per produrre rapidamente contenuti accattivanti che catturano l'attenzione.
Sei un professionista delle vendite o un product manager che desidera creare video raffinati e persuasivi che chiudano affari? Produci un annuncio aziendale di 45 secondi, utilizzando un tono sicuro e immagini nitide per evidenziare i benefici del tuo prodotto. Rivolto a team di vendita e product manager, questo video dovrebbe sfruttare i 'Modelli & scene' di HeyGen e l'ampio supporto della libreria/stock multimediale per creare video AI professionali che risuonano con i potenziali clienti.
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi per formatori aziendali e dipartimenti HR, concentrandoti su uno stile visivo pulito e accessibile con una voce calma e autorevole. Questo video, mirato a semplificare argomenti complessi attraverso una creazione video efficiente, dovrebbe presentare in modo prominente i 'Sottotitoli/didascalie' di HeyGen per l'accessibilità e il 'Ridimensionamento & esportazioni del rapporto d'aspetto' per la distribuzione su più piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Pubblicitari ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video pubblicitari AI di impatto che generano risultati e migliorano i tuoi sforzi di marketing.
Genera Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video e clip avatar AI accattivanti ottimizzati per varie piattaforme social.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di marketing con gli avatar AI?
HeyGen ti consente di creare video di marketing e vendita coinvolgenti utilizzando avatar AI, trasformando rapidamente gli script in contenuti dinamici. Sfrutta il nostro generatore di video AI per realizzare video pubblicitari di impatto per varie piattaforme.
Qual è il processo per creare video AI con HeyGen?
HeyGen semplifica la creazione di video AI permettendoti di generare video professionali a partire dal testo. Basta inserire il tuo script, scegliere un avatar AI e personalizzare la tua scena con modelli per produrre video AI di alta qualità in modo efficiente.
HeyGen offre una varietà di avatar AI per progetti video?
Sì, HeyGen fornisce un'ampia selezione di avatar AI di stock, insieme a opzioni per creare avatar personalizzati, assicurando che i tuoi video AI si adattino perfettamente allo stile unico del tuo brand. La nostra piattaforma rende facile integrare questi avatar AI realistici in qualsiasi progetto video.
Posso personalizzare la voce e la sincronizzazione labiale dei miei avatar AI?
Assolutamente, HeyGen offre funzionalità avanzate di clonazione vocale e sincronizzazione labiale, permettendo un controllo preciso sul discorso del tuo avatar AI. Questa funzionalità integrata dell'editor video assicura che i tuoi video AI offrano performance naturali e coinvolgenti.