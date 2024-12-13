Crea un Video Pubblicitario per Amazon: Aumenta le Vendite con Contenuti Coinvolgenti

Crea annunci video accattivanti per Amazon con la piattaforma intuitiva di HeyGen, che offre modelli personalizzabili per una produzione rapida.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 15 secondi per Sponsored Brands per un prodotto per la casa sostenibile, rivolto a millennials e Gen Z attenti all'ambiente. Utilizza immagini vivaci e naturalistiche con musica indie-pop allegra e sfrutta la funzione Text-to-video di HeyGen per evidenziare rapidamente i vantaggi ecologici del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video pubblicitario informativo di 45 secondi che dimostri un elettrodomestico unico, progettato per cuochi casalinghi e appassionati di cucina. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e pulito, accompagnato da una calda e invitante traccia acustica di sottofondo, sfruttando i Templates & scenes di HeyGen per una dimostrazione del prodotto professionale e facile da seguire.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 60 secondi specificamente per creare annunci video per un nuovo software educativo, rivolto a genitori ed educatori. Presenta immagini chiare e illustrative con una voce narrante calma e rassicurante, assicurando che l'annuncio sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la capacità di Aspect-ratio resizing & exports di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Pubblicitario per Amazon

Crea video pubblicitari accattivanti per Amazon in modo efficiente utilizzando il nostro strumento self-service, progettato per aiutarti a coinvolgere i clienti e aumentare la visibilità del prodotto con qualità professionale.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Seleziona tra una varietà di modelli pronti all'uso e personalizzabili specificamente progettati per annunci video coinvolgenti su Amazon. La nostra funzione Templates & scenes fornisce una base per avviare rapidamente il tuo processo creativo.
2
Step 2
Aggiungi i Dettagli del Tuo Prodotto
Popola il modello scelto con immagini del prodotto, testo ed elementi del marchio. Utilizza il nostro supporto Media library/stock per migliorare i tuoi contenuti visivi e assicurarti che il tuo annuncio rifletta accuratamente il tuo marchio, utilizzando modelli di immagini e testo.
3
Step 3
Crea il Tuo Copione e Voiceover
Sviluppa la narrazione del tuo annuncio inserendo il tuo copione. La nostra capacità di generazione di voiceover ti consente di aggiungere facilmente voiceover professionali, aiutandoti a creare video per i tuoi annunci con audio chiaro.
4
Step 4
Esporta per le Campagne Amazon
Finalizza il tuo video rivedendo l'anteprima e apportando eventuali ultime modifiche. Utilizza la nostra funzione di Aspect-ratio resizing & exports per rendere il tuo video pubblicitario Amazon completato nel formato ottimale per le campagne video di Sponsored Brands.

Video Testimonial dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti e coinvolgenti video testimonial che costruiscono fiducia e aumentano le conversioni per i tuoi prodotti su Amazon.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari per Amazon?

HeyGen è uno strumento potente self-service che ti consente di creare rapidamente un video pubblicitario per Amazon. Con i nostri modelli pronti all'uso e personalizzabili, puoi facilmente creare annunci video accattivanti da un copione in pochi minuti, utilizzando avatar AI per dare vita al tuo marchio.

Quali funzionalità di branding e personalizzazione offre HeyGen per i modelli video di Amazon?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare i modelli con il tuo logo, colori e media dalla nostra libreria. Questo assicura che i tuoi modelli video di Amazon e i contenuti video di Sponsored Brands siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

HeyGen supporta la generazione di voiceover e l'accessibilità per gli annunci video?

Sì, HeyGen offre una generazione avanzata di voiceover per migliorare i tuoi annunci video con voci realistiche. Inoltre, puoi aggiungere facilmente sottotitoli e didascalie, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per un pubblico più ampio che guarda i tuoi video.

HeyGen può creare vari tipi di annunci video, inclusi annunci display con video?

Assolutamente, il versatile Video builder di HeyGen ti consente di creare video per i tuoi annunci in diversi formati, inclusi annunci display dinamici con video. Sfrutta le nostre capacità AI e il ridimensionamento dell'aspetto per produrre contenuti di alta qualità su misura per qualsiasi piattaforma.

