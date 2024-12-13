Crea un Video Pubblicitario per Amazon: Aumenta le Vendite con Contenuti Coinvolgenti
Crea annunci video accattivanti per Amazon con la piattaforma intuitiva di HeyGen, che offre modelli personalizzabili per una produzione rapida.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 15 secondi per Sponsored Brands per un prodotto per la casa sostenibile, rivolto a millennials e Gen Z attenti all'ambiente. Utilizza immagini vivaci e naturalistiche con musica indie-pop allegra e sfrutta la funzione Text-to-video di HeyGen per evidenziare rapidamente i vantaggi ecologici del prodotto.
Produci un video pubblicitario informativo di 45 secondi che dimostri un elettrodomestico unico, progettato per cuochi casalinghi e appassionati di cucina. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e pulito, accompagnato da una calda e invitante traccia acustica di sottofondo, sfruttando i Templates & scenes di HeyGen per una dimostrazione del prodotto professionale e facile da seguire.
Progetta un video conciso di 60 secondi specificamente per creare annunci video per un nuovo software educativo, rivolto a genitori ed educatori. Presenta immagini chiare e illustrative con una voce narrante calma e rassicurante, assicurando che l'annuncio sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la capacità di Aspect-ratio resizing & exports di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione Rapida di Annunci con AI.
Produci rapidamente annunci video ad alte prestazioni per Amazon, migliorando le tue campagne di marketing con l'efficienza dell'AI.
Annunci Video Coinvolgenti di Breve Durata.
Genera facilmente video brevi e accattivanti adatti per annunci display, aumentando la visibilità e il coinvolgimento del prodotto su Amazon e oltre.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari per Amazon?
HeyGen è uno strumento potente self-service che ti consente di creare rapidamente un video pubblicitario per Amazon. Con i nostri modelli pronti all'uso e personalizzabili, puoi facilmente creare annunci video accattivanti da un copione in pochi minuti, utilizzando avatar AI per dare vita al tuo marchio.
Quali funzionalità di branding e personalizzazione offre HeyGen per i modelli video di Amazon?
HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di personalizzare i modelli con il tuo logo, colori e media dalla nostra libreria. Questo assicura che i tuoi modelli video di Amazon e i contenuti video di Sponsored Brands siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.
HeyGen supporta la generazione di voiceover e l'accessibilità per gli annunci video?
Sì, HeyGen offre una generazione avanzata di voiceover per migliorare i tuoi annunci video con voci realistiche. Inoltre, puoi aggiungere facilmente sottotitoli e didascalie, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per un pubblico più ampio che guarda i tuoi video.
HeyGen può creare vari tipi di annunci video, inclusi annunci display con video?
Assolutamente, il versatile Video builder di HeyGen ti consente di creare video per i tuoi annunci in diversi formati, inclusi annunci display dinamici con video. Sfrutta le nostre capacità AI e il ridimensionamento dell'aspetto per produrre contenuti di alta qualità su misura per qualsiasi piattaforma.