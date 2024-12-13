Crea un Video Annuncio Online: Realizza Annunci Video Straordinari Velocemente
Crea rapidamente annunci video coinvolgenti utilizzando il nostro editor drag-and-drop e affascinanti avatar AI per aumentare la consapevolezza del tuo marchio.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video professionale e pulito di 45 secondi rivolto a Creatori di Contenuti e Agenzie che necessitano di un efficiente creatore di annunci video AI. Con un'estetica visiva moderna e una voce narrante chiara, questo video dimostrerà la potenza degli avatar AI di HeyGen e metterà in evidenza la sua capacità di generazione di voiceover, semplificando i complessi flussi di lavoro di creazione di annunci.
Produci un video di 60 secondi focalizzato sul prodotto e persuasivo per marchi di e-commerce e responsabili di prodotto. Lo stile visivo chiaro, accompagnato da una voce autorevole, enfatizza la facilità con cui gli utenti possono personalizzare i propri annunci video. Sottolinea come l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen consenta di avere ricche immagini visive e come i sottotitoli possano essere aggiunti per rafforzare la tua call-to-action, garantendo il massimo impatto.
Crea un video dinamico e alla moda di 15 secondi in formato breve per startup e individui che promuovono marchi personali. Adottando un aspetto generato dagli utenti con musica di sottofondo popolare, questo prompt illustra quanto facilmente HeyGen permetta agli utenti di ridimensionare i propri video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, perfetto per diverse piattaforme e per massimizzare la consapevolezza del marchio senza bisogno di strumenti complessi.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Crea rapidamente video annunci ad alte prestazioni utilizzando l'AI, accelerando le tue campagne di marketing e ottenendo risultati.
Video Coinvolgenti per i Social Media.
Produci senza sforzo annunci video in formato breve e clip ottimizzati per varie piattaforme social.
Domande Frequenti
Come posso creare un video annuncio online in modo efficiente con HeyGen?
Con il creatore di annunci video AI di HeyGen, puoi facilmente creare un video annuncio online utilizzando il nostro editor intuitivo drag-and-drop e una vasta gamma di modelli video. Basta aggiungere il tuo script, scegliere tra diversi attori AI o avatar AI, e generare il tuo annuncio video professionale in pochi minuti.
Che tipo di annunci video posso creare utilizzando la piattaforma di HeyGen?
HeyGen ti consente di creare diversi video pubblicitari, inclusi promozioni di prodotti, video esplicativi e campagne sui social media, sfruttando attori AI e avatar AI. Puoi generare video in formato breve su misura per piattaforme come YouTube e Instagram per potenziare i tuoi sforzi di marketing e la consapevolezza del marchio.
Come HeyGen aiuta a migliorare la consapevolezza del mio marchio attraverso gli annunci video?
HeyGen aiuta significativamente a far crescere la tua attività e a costruire la consapevolezza del marchio consentendo la rapida creazione di annunci video di alta qualità e coinvolgenti. La nostra piattaforma ti permette di personalizzare i tuoi annunci video con elementi di branding e messaggi di call-to-action accattivanti, assicurando che il tuo marchio si distingua su tutti i canali.
HeyGen può personalizzare i miei annunci video per diverse piattaforme social?
Assolutamente, HeyGen rende semplice personalizzare i tuoi annunci video per varie piattaforme social con rapporti d'aspetto ottimizzati e controlli di branding. Puoi facilmente adattare i tuoi contenuti per YouTube, Instagram, Facebook e altri canali, assicurando che i tuoi annunci video appaiano perfetti ovunque li condividi per massimizzare le conversioni.