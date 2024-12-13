Come Creare un Video di Benvenuto per i Nuovi Dipendenti

Imposta il tono perfetto e migliora la ritenzione delle informazioni per i nuovi assunti con video di formazione personalizzati, facilmente generati dal tuo copione video utilizzando HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Produci un video conciso di 60 secondi per i nuovi assunti che delinei chiaramente gli aspetti chiave del processo di onboarding. Utilizza uno stile visivo e audio moderno e informativo per presentare le informazioni essenziali in modo efficiente, sfruttando la funzione Text-to-video di HeyGen per garantire una consegna accurata e professionale del copione del video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding personalizzato di 30 secondi per i dipendenti, mirato a far sentire i nuovi membri del team veramente benvenuti e connessi. Questo video caldo e ispirante dovrebbe includere saluti personalizzati dai capi squadra, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere messaggi audio autentici e personalizzati che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding informativo ma visivamente attraente di 50 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti sulle politiche aziendali chiave e sui benefici. Usa un'estetica elegante e professionale con transizioni dinamiche, sfruttando i Templates & scenes di HeyGen per assemblare rapidamente una produzione di alta qualità che semplifica informazioni complesse.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Benvenuto per i Nuovi Dipendenti

Ottimizza il tuo onboarding per i nuovi assunti e fai una prima impressione duratura con video di benvenuto personalizzati che coinvolgono e informano il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione per il Video di Benvenuto
Scrivi un copione convincente o utilizza un modello per delineare il tuo messaggio. Poi, trasforma il tuo testo in un video dinamico con avatar AI o con le tue riprese utilizzando la capacità Text-to-video di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi gli Elementi del Tuo Marchio Aziendale
Rafforza l'identità della tua azienda aggiungendo il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri personalizzati. Sfrutta i controlli di Branding di HeyGen per assicurarti che il tuo video si allinei perfettamente con la cultura della tua azienda.
3
Step 3
Seleziona Immagini e Voiceover Coinvolgenti
Aumenta la chiarezza e il coinvolgimento selezionando musica di sottofondo, media di stock e voiceover professionali. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per garantire un messaggio chiaro e accogliente per i tuoi nuovi assunti.
4
Step 4
Esporta e Condividi con i Nuovi Assunti
Una volta completato il tuo video, esportalo nel formato di aspetto desiderato e condividilo attraverso i tuoi canali di comunicazione preferiti. HeyGen supporta vari ridimensionamenti e esportazioni di Aspect-ratio per una distribuzione senza problemi nel tuo processo di onboarding.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Nuovi Assunti e Promuovi la Cultura Aziendale

Crea video di benvenuto coinvolgenti che ispirano i nuovi membri del team e comunicano efficacemente la cultura e i valori unici della tua azienda.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di onboarding per i dipendenti?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di onboarding coinvolgenti e personalizzati per i dipendenti utilizzando avatar AI e la funzione text-to-video dal tuo copione esistente. Questo semplifica il tuo processo di onboarding e aiuta i nuovi dipendenti a connettersi con la cultura aziendale fin dal primo giorno.

Posso personalizzare i video di benvenuto per i nuovi dipendenti con il nostro marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda nei video di onboarding personalizzati per i dipendenti. Puoi anche utilizzare vari modelli di video e una ricca libreria multimediale per allinearti con la tua cultura aziendale unica.

Qual è il modo più semplice per creare un video per i nuovi assunti?

HeyGen semplifica la creazione di video di alta qualità per i nuovi assunti attraverso il suo creatore di video AI. Basta inserire il tuo copione video, e gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen produrranno contenuti di livello professionale in modo efficiente, riducendo significativamente il tempo di produzione.

Come migliorano gli avatar AI l'esperienza del video di benvenuto per i dipendenti?

Gli avatar AI in HeyGen portano un tocco umano dinamico e coerente ai tuoi video di benvenuto per i dipendenti senza la necessità di riprese tradizionali. Questo assicura che ogni nuovo dipendente riceva un'introduzione di alta qualità e coinvolgente che riflette la professionalità della tua azienda e migliora la ritenzione delle informazioni.

