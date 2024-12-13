Crea un Video di Benvenuto per Nuovi Clienti con AI

Crea video di onboarding coinvolgenti che migliorano l'esperienza utente e la fidelizzazione dei clienti, sfruttando i Template e le scene facili da usare di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di onboarding di 45 secondi rivolto ai nuovi abbonati a un servizio di membership online. Usa la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasmettere un messaggio coinvolgente, con uno stile visivo energico e un audio vivace, favorendo un forte coinvolgimento dei clienti fin dall'inizio.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare un video di benvenuto personalizzato di 60 secondi per i nuovi acquirenti su una piattaforma di e-commerce. Questo video dovrebbe accogliere calorosamente i nuovi clienti, mostrando eventualmente le categorie di prodotti più popolari con una generazione di Voiceover delicata, mantenendo un'estetica visiva morbida per farli sentire valorizzati.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tutorial di 45 secondi progettato per guidare i nuovi utenti del software attraverso una funzione principale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo, incorporando registrazioni dello schermo chiare, e utilizzare sottotitoli per garantire l'accessibilità, supportando la fidelizzazione a lungo termine dei clienti semplificando l'apprendimento iniziale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Benvenuto per Nuovi Clienti

Crea video di benvenuto coinvolgenti che catturano i nuovi clienti fin dal primo giorno, favorendo una forte connessione e migliorando la loro esperienza di onboarding.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Sviluppa un messaggio convincente su misura per i nuovi clienti, concentrandoti sui benefici chiave e sui prossimi passi per garantire un onboarding fluido. Sfrutta le capacità di testo-a-video da script di HeyGen per una produzione efficiente.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e il Relatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare la voce e la personalità del tuo marchio, garantendo un presentatore professionale e coinvolgente per i tuoi nuovi clienti.
3
Step 3
Aggiungi il Branding Personalizzato
Integra l'identità unica del tuo marchio nel video. Applica il tuo logo, i colori e i caratteri del marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per mantenere un aspetto e una sensazione coerenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di benvenuto ed esportalo nel formato desiderato. Preparalo per un'integrazione senza soluzione di continuità nelle tue email di benvenuto o nel flusso di onboarding dei clienti per aumentare il coinvolgimento dei clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Nuovi Clienti con Video di Benvenuto Coinvolgenti

Ispira e connettiti immediatamente con i nuovi clienti attraverso video di benvenuto generati dall'AI, stimolanti e personalizzati.

Domande Frequenti

Come posso creare rapidamente un video di benvenuto per i nuovi clienti?

HeyGen semplifica il processo per creare un video di benvenuto per i nuovi clienti, permettendoti di coinvolgerli rapidamente. Utilizza template video professionali e avatar AI per produrre un video di onboarding raffinato senza editing estensivo.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video di onboarding per una migliore esperienza utente?

Assolutamente. HeyGen ti consente di creare video personalizzati che migliorano significativamente l'esperienza utente per i nuovi clienti. Sfrutta gli avatar AI e il tuo branding personalizzato per offrire un video di onboarding unico e memorabile.

Quali caratteristiche di HeyGen migliorano l'efficacia di un video di benvenuto?

HeyGen offre funzionalità robuste come testo-a-video da script, avatar AI e generazione di voiceover per creare un video di benvenuto convincente. Puoi anche aggiungere sottotitoli e controlli di branding per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e allineato con il tuo marchio per migliorare la fidelizzazione dei clienti.

Perché le aziende dovrebbero usare avatar AI per le loro email di benvenuto e onboarding?

Integrare avatar AI nelle tue email di benvenuto con HeyGen crea contenuti video animati e coinvolgenti che catturano l'attenzione. Questo approccio aumenta significativamente il coinvolgimento dei clienti e aiuta i nuovi clienti a comprendere rapidamente le tue offerte, migliorando l'esperienza utente complessiva.

