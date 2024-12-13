Crea un Video Demo del Sito Web che Converte i Visitatori in Clienti

Crea facilmente video demo di prodotto professionali con contenuti coinvolgenti e generazione di voiceover cristallina per evidenziare le tue caratteristiche chiave.

415/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video tutorial di 60 secondi facile da usare come guida per creare video demo di prodotto, specificamente per i proprietari di piccole imprese desiderosi di costruire la loro presenza online. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e accessibile passo dopo passo con musica di sottofondo motivante. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per semplificare la creazione e includi sottotitoli chiari per massima chiarezza e portata, mostrando il design attento del tuo prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video demo software dinamico di 30 secondi per professionisti esperti di tecnologia impegnati nella valutazione di nuovi strumenti, evidenziando le sue caratteristiche principali e i benefici. Il video dovrebbe essere veloce e d'impatto, utilizzando grafiche nitide e un avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave in modo conciso. Assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una condivisione immediata.
Prompt di Esempio 3
Crea un video creativo di 50 secondi che dimostri come creare efficacemente un video demo software, rivolto ai team di marketing focalizzati sull'aumento della consapevolezza del marchio e del coinvolgimento sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco e narrativo, incorporando diversi elementi visivi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen. Usa il testo a video da script per guidare gli spettatori attraverso il processo, risultando in un pezzo accattivante e informativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Demo del Sito Web

Crea video demo del sito web professionali e coinvolgenti rapidamente ed efficacemente per mostrare le caratteristiche e i benefici del tuo prodotto.

1
Step 1
Registra il Tuo Contenuto
Cattura la funzionalità del tuo sito web e il percorso dell'utente direttamente utilizzando il registratore di schermo e fotocamera integrato, o carica i tuoi media esistenti.
2
Step 2
Applica il Branding Personalizzato
Migliora l'aspetto professionale del tuo demo incorporando il logo, i colori e i font del tuo marchio utilizzando i controlli di branding integrati.
3
Step 3
Aggiungi Narrazioni Coinvolgenti
Genera un voiceover AI dal tuo script per fornire una narrazione chiara e professionale, o utilizza il generatore di sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi Facilmente
Produci il tuo video demo finale in alta risoluzione MP4, poi condividilo facilmente sui social media o incorporalo nel tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Demo del Sito Web ad Alto Impatto

.

Sfrutta l'AI per creare annunci video coinvolgenti e ad alte prestazioni dai tuoi demo del sito web, aumentando il traffico e incrementando le conversioni in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video demo di prodotto coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video demo di prodotto dall'aspetto professionale con facilità. Sfrutta template video intuitivi, generazione di voiceover AI e opzioni di branding personalizzate per mostrare efficacemente le caratteristiche uniche del tuo prodotto, facendo risaltare davvero i tuoi video demo.

HeyGen offre strumenti per realizzare video demo completi del sito web?

Assolutamente, HeyGen fornisce robuste capacità di registrazione dello schermo per catturare la funzionalità del tuo sito web o video demo software. Migliora i tuoi video demo del sito web con voiceover AI, sottotitoli automatici ed esporta in alta risoluzione per una presentazione raffinata.

Quali opzioni di branding personalizzato sono disponibili per i miei video demo in HeyGen?

HeyGen consente un'ampia personalizzazione con le funzionalità del kit di branding, permettendoti di applicare senza soluzione di continuità i loghi, i colori e i font del tuo marchio. Questo assicura che i tuoi video demo mantengano un'identità di marca coerente per la condivisione sui social media e sforzi di marketing più ampi.

HeyGen può semplificare il processo di editing video per creare video demo dinamici?

Sì, HeyGen semplifica l'editing video con il suo editor intuitivo drag-and-drop e potenti funzionalità AI. Aggiungi rapidamente testo, transizioni, animazioni e genera sottotitoli in pochi secondi, semplificando la creazione di tutti i tuoi video demo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo