Crea walkthrough coinvolgenti in pochi minuti. Sfrutta la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente contenuti dinamici con animazioni e voice-over.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di presentazione coinvolgente di 90 secondi che mostri i benefici e le funzionalità principali di un dispositivo smart home innovativo, rivolto a consumatori esperti di tecnologia che stanno considerando un acquisto. Adotta uno stile visivo vivace con elementi grafici dinamici e animazioni sottili per evidenziare le caratteristiche, completato da una traccia musicale di sottofondo energica e una voce amichevole e persuasiva. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare il prodotto, rendendo la presentazione personale e accessibile mentre dimostri la facilità d'uso.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una guida dettagliata alla creazione di video di 2 minuti che spieghi il nuovo protocollo interno di inserimento dati, progettato per l'inserimento di nuovi membri del team e per garantire un flusso di lavoro coerente tra i dipartimenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo semplice e istruttivo, utilizzando una combinazione di registrazioni dello schermo e testo esplicativo sullo schermo. Utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script, il contenuto sarà tradotto accuratamente in una guida visiva chiara, semplificando il processo di comprensione di come navigare nella timeline e prepararsi per l'esportazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tour virtuale di 1,5 minuti che presenti un concetto di design per uno spazio ufficio futuro, destinato a clienti e stakeholder chiave per visualizzare il layout a distanza. L'estetica visiva dovrebbe essere immersiva e raffinata, con movimenti fluidi della telecamera attraverso rendering 3D e walkthrough architettonici, accompagnati da musica ambientale sofisticata e una voce narrante professionale. Utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che il risultato finale mantenga un'alta risoluzione e sia perfettamente ottimizzato per vari schermi di presentazione, mostrando le capacità di un moderno editor video.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Presentazione

Crea video di presentazione coinvolgenti in modo efficiente, guidando il tuo pubblico attraverso processi o prodotti con chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello pertinente o partendo da zero con uno script. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente le scene iniziali del tuo walkthrough.
2
Step 2
Aggiungi il Contenuto del Tuo Walkthrough
Integra le tue registrazioni dello schermo o clip video esistenti nella timeline. Utilizza il "supporto della libreria multimediale/stock" di HeyGen per includere immagini o B-roll pertinenti che migliorano la tua dimostrazione.
3
Step 3
Migliora Chiarezza e Coinvolgimento
Migliora la comprensione aggiungendo "generazione di voice-over", didascalie ed elementi grafici. Usa annotazioni o testo animato per evidenziare le aree chiave e guidare efficacemente gli spettatori attraverso ogni passaggio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Walkthrough
Una volta completato il tuo walkthrough, esportalo nel formato e nella risoluzione desiderati. HeyGen offre varie opzioni di "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire che il tuo video sia pronto per qualsiasi piattaforma.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video di presentazione professionale?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di presentazione professionali convertendo script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e voice-over realistici. La nostra piattaforma offre un'ampia libreria di modelli e scene per aiutarti a costruire rapidamente walkthrough completi senza esperienza complessa di editing video.

Quali funzionalità di editing offre HeyGen per personalizzare i video di presentazione?

HeyGen fornisce strumenti di editing robusti per migliorare i tuoi video di presentazione, permettendoti di aggiungere annotazioni, testo ed elementi grafici. Puoi integrare media dalla nostra libreria, gestire il tuo video su una timeline intuitiva e applicare controlli di branding per un prodotto finale raffinato.

Posso esportare i miei video di presentazione HeyGen in formati di alta qualità?

Sì, HeyGen supporta l'esportazione dei tuoi video di presentazione finiti in file MP4 di alta qualità, garantendo un'ottima risoluzione per varie piattaforme. Questo rende la condivisione dei tuoi walkthrough dettagliati, inclusi quelli architettonici, semplice e professionale.

HeyGen supporta opzioni avanzate di voice-over e sottotitoli per i walkthrough?

HeyGen offre una generazione avanzata di voice-over per articolare chiaramente e professionalmente i passaggi del tuo walkthrough. Inoltre, puoi utilizzare funzionalità di sottotitolazione e didascalie automatizzate, assicurando che i tuoi contenuti video siano accessibili e facili da comprendere per tutti gli spettatori.

