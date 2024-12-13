Come creare un video tutorial di UiPath: Veloce e Facile

Ottimizza i tuoi video di automazione dei flussi di lavoro ed esplica l'automazione di compiti complessi con una generazione di voce narrante chiara, risparmiando tempo e fatica.

568/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 90 secondi per piccoli imprenditori e project manager, evidenziando il potere dell'automazione dei flussi di lavoro e dell'automazione desktop utilizzando UiPath. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e vivace con transizioni dinamiche tra i concetti chiave e un tono istruttivo amichevole e chiaro. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni, rendendo il tutorial personale e facilmente comprensibile.
Prompt di Esempio 2
Crea un video pratico di 45 secondi che illustri come utilizzare la funzione di registrazione di UiPath, simile a un registratore di macro, per costruire rapidamente sequenze di automazione iniziali. Questo video è destinato a nuovi sviluppatori RPA e al personale di supporto IT in cerca di suggerimenti rapidi. Adotta uno stile visivo veloce e diretto con annotazioni sullo schermo che evidenziano i passaggi cruciali, accompagnato da una voce esplicativa concisa. Assicurati l'accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per tutti i contenuti parlati.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video educativo dettagliato di 2 minuti sulla creazione di variabili all'interno di UiPath Studio, specificamente rivolto a studenti che apprendono RPA e aspiranti specialisti di automazione. Il video dovrebbe avere un flusso visivo paziente e fluido, scomponendo concetti complessi in passaggi gestibili, supportato da una voce narrante chiara e pedagogica. Migliora la presentazione incorporando ausili visivi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per chiarire idee astratte.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial di UiPath

Crea facilmente video tutorial professionali per i flussi di lavoro UiPath utilizzando strumenti intuitivi per spiegare chiaramente processi di automazione complessi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Tutorial
Delinea il tuo processo di automazione del flusso di lavoro UiPath. Scrivi uno script chiaro per il tuo tutorial, dettagliando ogni passaggio della tua automazione, sfruttando la capacità di testo-a-video di HeyGen per una produzione efficiente.
2
Step 2
Registra il Tuo Flusso di Lavoro UiPath
Utilizza la funzione di registrazione integrata di UiPath per catturare i passaggi di automazione desktop mentre li esegui, assicurandoti che tutte le azioni per i tuoi video tutorial siano visualizzate accuratamente.
3
Step 3
Seleziona un Avatar AI per la Narrazione
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per narrare il tuo tutorial. Carica il tuo script e il filmato registrato di UiPath su HeyGen per generare un video tutorial raffinato con un presentatore professionale.
4
Step 4
Applica i Tocchi Finali ed Esporta
Rivedi il tuo video, applicando i controlli di branding desiderati come il tuo logo e i colori. Migliora la chiarezza e l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption prima di esportare il tuo video tutorial di UiPath completato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Clip Promozionali e Brevi Spiegazioni

.

Trasforma facilmente i tuoi contenuti tutorial su UiPath in video social media concisi e coinvolgenti e clip per promuovere i tuoi corsi completi o spiegare rapidamente suggerimenti di automazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video tutorial di UiPath?

HeyGen semplifica la creazione di video tutorial coinvolgenti per UiPath, permettendoti di convertire script in video professionali utilizzando avatar AI e capacità avanzate di testo-a-video senza editing complesso.

HeyGen può aiutare a dimostrare concetti complessi di automazione dei flussi di lavoro per gli utenti di UiPath?

Sì, HeyGen è eccellente per spiegare argomenti tecnici come l'automazione dei flussi di lavoro e desktop. Puoi utilizzare la generazione di voce narrante e sottotitoli generati automaticamente per comunicare chiaramente i passaggi per identificare elementi o utilizzare la funzione di registrazione in UiPath Studio.

Quali funzionalità di HeyGen supportano la creazione di tutorial per attività specifiche di UiPath come l'automazione di Excel?

HeyGen fornisce modelli e una ricca libreria multimediale per migliorare i tutorial per attività specifiche di UiPath, come l'automazione di Excel o la creazione di variabili in Studio. Puoi anche applicare controlli di branding per mantenere un aspetto professionale coerente.

Come assicura HeyGen video tutorial di alta qualità per l'automazione desktop?

HeyGen ti aiuta a produrre video tutorial raffinati per l'automazione desktop con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione professionali. Questo assicura che le tue spiegazioni di compiti, come l'automazione di base dell'interfaccia utente, siano presentate in modo chiaro ed efficace.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo