Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video dinamico di 45 secondi che mostri una nuova funzionalità rilasciata all'interno di un'interfaccia utente di prodotto esistente, rivolto agli utenti esistenti e ai product manager. Questo segmento coinvolgente dovrebbe presentare rapide catture dello schermo annotate che evidenziano le nuove 'funzionalità del prodotto' con uno stile visivo moderno e vivace. Utilizza la funzionalità di HeyGen di Text-to-video da script per generare rapidamente i segmenti introduttivi ed esplicativi, assicurando che le informazioni critiche siano trasmesse in modo efficiente attraverso sottotitoli chiari.
Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi rivolto al personale di supporto tecnico e agli utenti finali, dimostrando una soluzione rapida per un problema comune dell'interfaccia utente o un utile consiglio su 'come fare un video demo dell'interfaccia utente'. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e informativo, magari incorporando un avatar AI amichevole per guidare gli spettatori attraverso i passaggi, garantendo chiarezza e concisione. I Template e le scene di HeyGen possono fornire un punto di partenza strutturato per questo rapido video tutorial, rendendo la produzione efficiente.
Crea un video dimostrativo di prodotto di 2 minuti, ben rifinito, che fornisca una panoramica di alto livello del flusso di lavoro di un'intera interfaccia utente, destinato a stakeholder e potenziali investitori. La presentazione dovrebbe adottare uno stile visivo narrativo completo con transizioni fluide e musica di sottofondo sottile, enfatizzando le principali proposte di valore. Sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per eventuali filmati b-roll supplementari e garantisci una consegna professionale attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendolo adatto a varie piattaforme di presentazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e l'Onboarding.
Migliora la comprensione e la ritenzione delle caratteristiche del prodotto da parte degli utenti attraverso video demo dell'interfaccia utente coinvolgenti e potenziati dall'AI per una formazione efficace.
Scala la Produzione di Tutorial sull'Interfaccia Utente.
Crea e distribuisci rapidamente video tutorial completi sull'interfaccia utente per educare un pubblico più ampio sulle capacità del tuo prodotto.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video demo di prodotto accattivanti?
HeyGen offre una piattaforma intuitiva per creare in modo efficiente video demo di prodotto di alta qualità. Sfrutta avatar AI e generazione di voiceover per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti che mostrano efficacemente le caratteristiche del tuo prodotto.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per l'editing di video demo di software?
HeyGen include un potente editor drag-and-drop, che ti consente di integrare senza problemi le tue riprese registrate e altri media per i tuoi video demo di software. Puoi personalizzare le scene, aggiungere sottotitoli e perfezionare ogni aspetto della tua produzione video online con facilità.
HeyGen può generare automaticamente voiceover AI e sottotitoli per i miei video tutorial?
Assolutamente. HeyGen fornisce una generazione avanzata di voiceover AI direttamente dal tuo script, garantendo un audio professionale per i tuoi video tutorial. Puoi anche aggiungere automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento.
Quali controlli di branding sono disponibili per personalizzare i video di prodotto con HeyGen?
HeyGen ti offre ampi controlli di branding, inclusa la possibilità di incorporare il tuo logo, colori specifici del marchio e utilizzare template video professionali. Questo assicura che i tuoi video di prodotto siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda.