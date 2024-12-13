Crea un Video Pubblicitario in Stile UGC con la Potenza dell'AI

Genera video AI accattivanti per campagne di marketing utilizzando template personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video persuasivo di 45 secondi per responsabili marketing e marchi di e-commerce, evidenziando l'efficienza di un AI Ad Maker. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma dinamico con grafiche in movimento moderne, supportato da una voce fuori campo chiara e sicura. Illustra come l'utilizzo dei Template e delle scene di HeyGen possa accelerare rapidamente la creazione di campagne di marketing di impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video testimoniale di 60 secondi rivolto alle aziende SaaS e ai fornitori di servizi, enfatizzando storie autentiche di clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e affidabile, utilizzando illuminazione naturale e scenari relazionabili, abbinati a uno stile audio conversazionale. Mostra la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen per dare vita a testimonianze scritte, rendendole personali e coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video energico di 30 secondi per creatori di contenuti e marketer digitali, dimostrando come generare video AI da un semplice script. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e vivace, con tagli rapidi che mostrano transizioni creative, accompagnati da musica elettronica contemporanea. Evidenzia la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, consentendo ai creatori di ottimizzare istantaneamente i loro contenuti per varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Pubblicitario in Stile UGC

Crea facilmente video pubblicitari coinvolgenti in stile UGC con l'AI, dallo script all'esportazione finale, utilizzando strumenti intuitivi e opzioni personalizzabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando uno script coinvolgente per il tuo annuncio. Utilizza la funzione testo-a-video per trasformare istantaneamente il tuo contenuto scritto in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Sfoglia e seleziona tra i template personalizzabili per impostare la base. Carica i tuoi media specifici, come riprese 'prodotto in mano', per personalizzare le tue scene.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Migliora il tuo video incorporando avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio. Genera voiceover dal suono naturale per assicurarti che il tuo annuncio risuoni chiaramente con il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pubblicitario in Stile UGC
Rivedi la tua creazione, apporta eventuali aggiustamenti finali ai rapporti d'aspetto o agli elementi, quindi esporta il tuo video pubblicitario in stile UGC rifinito, pronto per generare video AI per le tue campagne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostrare Storie di Successo dei Clienti

Trasforma testimonianze autentiche dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente un video pubblicitario in stile UGC?

HeyGen ti consente di creare video pubblicitari in stile UGC in modo semplice. Utilizza template personalizzabili, avatar AI e la funzione testo-a-video dal tuo script per generare contenuti coinvolgenti per le tue campagne di marketing.

Che tipo di video AI posso generare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare diversi tipi di video AI per vari scopi. Trasforma facilmente il tuo script in video con avatar AI realistici e voiceover naturali, perfetti per video testimonianze o presentazioni di prodotti.

HeyGen offre template personalizzabili per contenuti creativi?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di template personalizzabili per avviare la produzione di contenuti creativi. Questi template sono progettati per aiutare i creatori di contenuti a realizzare campagne di marketing ad alto impatto in modo efficiente.

Posso integrare l'identità del mio marchio nei video AI generati da HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti permette di integrare senza problemi controlli di branding come loghi e colori nei tuoi video AI. Questo assicura che i tuoi avatar AI e il contenuto video complessivo riflettano costantemente l'identità unica del tuo marchio.

