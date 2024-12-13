Crea un Video Tutorial con Registrazione dello Schermo

Realizza tutorial professionali e spiega idee complesse facilmente con la potente generazione di Voiceover.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo di prodotto coinvolgente di 30 secondi, rivolto agli appassionati di tecnologia impegnati, che evidenzi la configurazione senza sforzo di una nuova app. Adotta uno stile visivo vivace e veloce, mescolando registrazioni nitide dello schermo dell'interfaccia dell'app con modelli e scene dinamiche di HeyGen per mantenere l'interesse visivo, il tutto supportato da una colonna sonora energica e sottotitoli concisi per trasmettere le caratteristiche principali anche senza audio.
Prompt di Esempio 2
Immagina di produrre un utile clip istruttivo di 60 secondi per i proprietari di piccole imprese su come ottimizzare il loro sito web con uno strumento online specifico, enfatizzando la facilità d'uso. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e semplice, con un avatar AI amichevole che guida gli spettatori attraverso i passaggi della registrazione dello schermo, migliorata dagli avatar AI di HeyGen e da immagini nitide, garantendo chiarezza e fiducia. Un tono di voce amichevole e calmo dovrebbe accompagnare le immagini, rendendo semplici i passaggi complessi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video 'pro-tip' conciso di 20 secondi per i marketer sui social media, dimostrando una scorciatoia da tastiera rapida all'interno di una piattaforma di analisi popolare. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo minimalista e diretto, concentrandosi strettamente sull'azione del registratore dello schermo, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare la visualizzazione su dispositivi mobili, completato da un breve segnale audio incisivo e un testo sovrapposto chiaro per comunicare rapidamente il valore. L'obiettivo è fornire consigli pratici istantaneamente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Tutorial con Registrazione dello Schermo

Crea video tutorial chiari e coinvolgenti rapidamente con strumenti integrati di registrazione dello schermo, modifica e condivisione.

Step 1
Seleziona l'Input di Registrazione
Usa lo strumento integrato per catturare il tuo schermo, webcam o entrambi. Questo ti consente di eseguire una registrazione dettagliata dello schermo per il tuo tutorial.
Step 2
Migliora con Voiceover
Dopo la registrazione, sfrutta la generazione di Voiceover per aggiungere una narrazione chiara e concisa. Questo guida efficacemente gli spettatori attraverso le azioni sullo schermo del tuo tutorial.
Step 3
Raffina con Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e la comprensione aggiungendo sottotitoli al tuo tutorial. Personalizzali per evidenziare informazioni chiave e passaggi importanti.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo tutorial e utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per prepararlo per varie piattaforme. Scarica facilmente come MP4 o condividi direttamente con il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

Crea facilmente registrazioni dello schermo e video tutorial per semplificare argomenti educativi complessi, rendendo le informazioni più accessibili e coinvolgenti per gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video tutorial creativo?

HeyGen ti consente di creare video tutorial creativi in modo efficiente utilizzando avatar AI avanzati e generazione di video da testo. Sfrutta modelli video progettati professionalmente e voiceover AI per trasmettere il tuo messaggio in modo efficace, perfetto per demo di prodotto coinvolgenti o presentazioni.

HeyGen può semplificare la creazione di demo di prodotto e presentazioni professionali?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di demo di prodotto e presentazioni di alta qualità. Utilizza la nostra vasta libreria di modelli video e strumenti potenziati dall'AI per generare video d'impatto rapidamente, garantendo un risultato sempre raffinato e professionale.

HeyGen offre funzionalità avanzate come voiceover e sottotitoli per i miei video istruttivi?

Assolutamente. HeyGen fornisce capacità robuste di generazione di voiceover e sottotitoli automatici per video, assicurando che i tuoi video istruttivi siano accessibili e d'impatto. Migliora i tuoi video tutorial con voci AI realistiche e testo chiaro e sincronizzato.

Quali sono le opzioni per condividere e distribuire i video creati con HeyGen?

HeyGen rende facile condividere i tuoi video finiti, supportando il download diretto in formato MP4 di alta qualità. Puoi integrare e condividere senza problemi le tue creazioni su varie piattaforme, raggiungendo il tuo pubblico in modo efficiente.

