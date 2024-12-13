Crea un Video Tutorial con Avatar Usando l'AI

Crea contenuti educativi coinvolgenti istantaneamente senza studi. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per una produzione video senza interruzioni.

512/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi per un prodotto SaaS B2B, rivolto a piccoli imprenditori impegnati che cercano di ottimizzare le loro operazioni. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e coinvolgente, utilizzando cambi di scena rapidi e una voce fuori campo energica e sicura. Mostra quanto sia facile generare video di marketing accattivanti utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, illustrando efficacemente i benefici del prodotto senza bisogno di studi, attori o competenze di editing.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 30 secondi che spieghi un concetto finanziario complesso, su misura per giovani investitori adulti che necessitano di informazioni chiare e accessibili. Adotta uno stile visivo pulito e minimalista con elementi simili a infografiche, accompagnato da una voce fuori campo calma e autorevole. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per fornire la spiegazione e garantire una chiarezza perfetta con sottotitoli/caption generati automaticamente, trasformando dettagli intricati in contenuti facilmente digeribili.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding informativo di 90 secondi per nuovi dipendenti remoti, concentrandosi sulla cultura aziendale e sugli strumenti essenziali, destinato a nuovi assunti diversificati a livello globale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere accogliente e professionale, con una gamma diversificata di immagini da una libreria multimediale/supporto stock. Utilizza la generazione di voce fuori campo di HeyGen per garantire una comunicazione chiara attraverso i diversi moduli, facendo una prima impressione d'impatto per questo contenuto educativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial con un Avatar

Crea facilmente video tutorial coinvolgenti con avatar AI realistici e contenuti dinamici, senza bisogno di studi o esperienza di editing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Tutorial e Avatar
Redigi il contenuto del tuo tutorial e seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, trasformando le tue idee in una guida visiva.
2
Step 2
Genera Voiceover Coinvolgenti
Trasforma il tuo script in un discorso dal suono naturale utilizzando capacità avanzate di generazione di voiceover, garantendo una narrazione chiara e coinvolgente per il tuo tutorial.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi Dinamici e Sottotitoli
Arricchisci il tuo tutorial con elementi visivi coinvolgenti dalla libreria multimediale e genera automaticamente sottotitoli/caption accurati per una maggiore accessibilità e impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Rifinito
Finalizza il tuo tutorial selezionando il rapporto d'aspetto preferito per l'esportazione, rendendolo pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma senza bisogno di competenze di editing complesse.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci How-To Dinamici per i Social Media

.

Crea rapidamente guide virali e brevi clip tutorial per le piattaforme social per far crescere il tuo pubblico e aumentare le interazioni.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare un video tutorial con un avatar usando HeyGen?

HeyGen ti permette di "creare un video tutorial con un avatar" senza sforzo, trasformando il tuo script in presentazioni dinamiche. Basta digitare il tuo contenuto nell'"editor basato su testo", selezionare un "avatar AI", e HeyGen produrrà un video professionale in pochi minuti, ideale per "contenuti educativi".

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video con avatar AI per progetti creativi?

HeyGen si distingue come un eccezionale "generatore di video con avatar AI" offrendo una vasta gamma di "avatar video AI" realistici e strumenti intuitivi. Questo permette ai creatori di produrre video di alta qualità per vari progetti "creativi" in modo efficiente, anche "senza studi, attori o competenze di editing".

HeyGen può aiutarmi a creare video di marketing coinvolgenti senza bisogno di uno studio?

Sì, HeyGen è specificamente progettato per aiutarti a creare "video di marketing coinvolgenti senza studi, attori o competenze di editing". Utilizzando la tecnologia avanzata "AI video" e avatar video stock personalizzabili, HeyGen rende la produzione video professionale accessibile per tutte le tue campagne.

Gli avatar video AI di HeyGen sono personalizzabili per diverse esigenze di contenuto?

Assolutamente, HeyGen offre una varietà di "avatar personalizzabili" per garantire che i tuoi "avatar video AI" si adattino perfettamente al tuo marchio o messaggio. Puoi personalizzare il loro aspetto e persino sfruttare funzionalità come "AI Voice Clone" per una presentazione veramente unica attraverso diversi "contenuti educativi".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo