Crea un Video Tutorial da Copione: Creazione Rapida e Facile con l'AI

Sfrutta il Text-to-video da copione per creare facilmente contenuti tutorial coinvolgenti con l'efficienza dell'AI.

487/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possono gli educatori online convertire rapidamente i loro piani di lezione in contenuti video coinvolgenti? Sviluppa un video di 90 secondi per i creatori di corsi online, mostrando un concetto di codifica complesso con visual interattivi, musica di sottofondo vivace e sottotitoli precisi per l'accessibilità. Il video dovrebbe avere uno stile visivo esplicativo e dinamico, sfruttando al massimo il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare idee astratte e garantire chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di aggiornamento prodotto di 45 secondi per i responsabili marketing del prodotto, introducendo una nuova funzionalità software. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e elegante con grafica animata, transizioni dinamiche e un avatar AI professionale che presenta i benefici chiave. Sfrutta la funzionalità avanzata di HeyGen AI Script to Video Generator e la capacità degli avatar AI per creare un annuncio coinvolgente che cattura immediatamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial approfondito di 2 minuti per i creatori di contenuti, spiegando il processo di ottimizzazione dei contenuti per diverse piattaforme social. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo, con registrazioni dello schermo dettagliate, annotazioni perspicaci e una voce AI amichevole, con il contenuto presentato dinamicamente in vari rapporti d'aspetto. Utilizza la funzione di HeyGen Aspect-ratio resizing & exports per dimostrare l'adattabilità multipiattaforma e massimizzare la portata del tuo video tutorial.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di un Video Tutorial da un Copione

Trasforma i tuoi contenuti scritti in video tutorial coinvolgenti rapidamente ed efficacemente, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per un risultato professionale.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo copione tutorial completo direttamente nella piattaforma. La nostra funzione Text-to-video da copione convertirà istantaneamente il tuo testo in scene video, pronte per la personalizzazione.
2
Step 2
Seleziona Visual e Avatar
Arricchisci il tuo video selezionando un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Scegli dalla nostra vasta libreria multimediale/supporto stock per aggiungere visual pertinenti e filmati stock che completano il tuo copione.
3
Step 3
Aggiungi Voce Narrante e Branding
Sfrutta la nostra generazione di Voce Narrante per creare automaticamente una narrazione professionale dal tuo copione. Personalizza ulteriormente il tuo video con controlli di Branding come loghi e colori personalizzati, e includi musica di sottofondo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Tutorial
Finalizza il tuo tutorial generando Sottotitoli/caption per l'accessibilità e adattando il Rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Una volta perfezionato, esporta il tuo video di alta qualità istantaneamente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Spiega efficacemente argomenti intricati attraverso video tutorial chiari e concisi creati direttamente dal tuo copione.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come AI Script to Video Generator?

HeyGen è un avanzato AI Script to Video Generator che ti consente di creare video da copione senza sforzo. Basta inserire il tuo testo, e la piattaforma sofisticata di HeyGen genererà un video di alta qualità con un avatar parlante completo di voce narrante AI e visual pertinenti, semplificando la creazione dei tuoi contenuti.

Quali modifiche personalizzabili posso effettuare sui miei video all'interno di HeyGen?

All'interno del potente editor video online di HeyGen, puoi effettuare ampie modifiche personalizzabili, tra cui l'adattamento dei rapporti d'aspetto, l'applicazione di controlli di branding con il tuo logo e l'aggiunta di musica di sottofondo. Questo assicura che il tuo video tutorial finale si allinei perfettamente con le tue esigenze specifiche e la tua identità visiva.

HeyGen può generare automaticamente voce narrante AI e sottotitoli per i miei video?

Sì, HeyGen integra strumenti AI robusti per generare automaticamente una voce narrante AI professionale per i tuoi copioni e sottotitoli/caption accurati per tutti i tuoi video. Questa capacità assicura che i tuoi contenuti siano accessibili e curati, migliorando la portata e la chiarezza del tuo video tutorial da copione.

HeyGen fornisce filmati stock e media per arricchire i miei contenuti video?

Assolutamente. HeyGen offre una libreria multimediale completa e supporta l'integrazione di filmati stock di alta qualità per arricchire i tuoi video con visual diversificati. Questo ti consente di creare contenuti coinvolgenti e dinamici senza dover cercare media esterni, rendendo la tua produzione video più efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo