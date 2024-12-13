Crea un video tutorial per il sito web: La tua guida facile

Genera video tutorial professionali e coinvolgenti in pochi minuti. Trasforma i tuoi script in immagini accattivanti con la funzione di testo in video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video tutorial amichevole di 60 secondi per i nuovi clienti, guidandoli attraverso i passaggi iniziali di configurazione del nostro servizio online. Questo video di formazione dovrebbe presentare un avatar AI professionale e accogliente che presenta le informazioni, accompagnato da testo sullo schermo vivace e un tono positivo e incoraggiante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per un presentatore simile a un essere umano senza bisogno di una telecamera.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial approfondito di 90 secondi per i visitatori del sito interessati alle opzioni di personalizzazione avanzate, offrendo istruzioni passo-passo per il nostro strumento di design. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dettagliato ed educativo, con immagini nitide e una voce narrante calma e autorevole. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una qualità audio costante durante l'intera presentazione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale dinamico di 30 secondi che mostri quanto sia facile creare un video tutorial utilizzando la nostra piattaforma, rivolto a potenziali nuovi utenti e piccole imprese. Questo annuncio del creatore di video tutorial deve essere veloce e visivamente eccitante, incorporando tagli rapidi e sottotitoli prominenti e facili da leggere. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per massimizzare il coinvolgimento e l'accessibilità degli spettatori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come creare un video tutorial per il tuo sito web

Crea video tutorial professionali e coinvolgenti per il tuo sito web con facilità. Semplifica istruzioni complesse e migliora la comprensione degli utenti in pochi passaggi.

1
Step 1
Crea il tuo script o scegli un modello
Inizia delineando i punti chiave del tuo tutorial. Utilizza i robusti **modelli e scene** di HeyGen per un avvio rapido, oppure scrivi il tuo **script** dettagliato per generare un video istantaneamente utilizzando il testo in video.
2
Step 2
Seleziona i tuoi elementi visivi e avatar
Migliora la tua guida scegliendo tra una varietà di elementi visivi. Incorpora **avatar AI** coinvolgenti per presentare chiaramente le tue informazioni o carica i tuoi media per personalizzare i tuoi contenuti.
3
Step 3
Aggiungi voiceover e sottotitoli
Assicurati chiarezza e accessibilità utilizzando la generazione di **voiceover** professionale di HeyGen per narrare i tuoi passaggi. Puoi anche aggiungere sottotitoli automatici per rendere i tuoi contenuti inclusivi per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video
Finalizza il tuo video tutorial regolando il rapporto d'aspetto se necessario. **Esporta** facilmente il tuo video di alta qualità e incorporalo direttamente per **condividerlo sul tuo sito web** per il massimo impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Istruzioni Complesse

.

Scomponi processi intricati in video tutorial chiari e facili da comprendere per i visitatori del tuo sito web.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial professionali per il mio sito web?

HeyGen rende facile creare video tutorial coinvolgenti utilizzando avatar generati dall'AI e la funzione di testo in video dal tuo script. Scegli tra modelli professionali e personalizza il tuo video con voice-over e controlli di branding, garantendo documentazione di alta qualità per i tuoi utenti.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per un creatore di video tutorial?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il tuo script di testo in video tutorial dinamici con avatar AI realistici e voice-over personalizzabili. Questo approccio potenziato dall'AI semplifica il processo di editing, permettendoti di produrre istruzioni passo-passo in modo efficiente.

Posso condividere facilmente i video tutorial che creo con HeyGen sul mio sito web?

Assolutamente! Una volta creato il tuo video tutorial con HeyGen, puoi esportarlo in vari formati di aspetto e incorporarlo direttamente sul tuo sito web. Questo assicura che i tuoi video tutorial siano facilmente accessibili al tuo pubblico, fornendo guide utente preziose.

Come mi permette HeyGen di personalizzare i miei video tutorial per adattarli al mio brand?

HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusi loghi personalizzati, colori e scelte di font, per garantire che i tuoi video tutorial si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi anche caricare i tuoi media e personalizzare i modelli a tuo piacimento, creando video tutorial veramente professionali.

