Produci video di onboarding del prodotto coinvolgenti con facilità. Eleva i tuoi tutorial istantaneamente utilizzando gli avatar AI realistici di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video istruttivo completo di 90 secondi che guidi i nuovi utenti attraverso il processo di configurazione iniziale di una piattaforma SaaS. Questa guida tecnica è rivolta agli utenti che necessitano di spiegazioni dettagliate passo-passo, con registrazioni dello schermo chiare e un tono esperto e professionale. Utilizza la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per produrre una narrazione precisa e coerente, assicurando che ogni passaggio su come realizzare un video tutorial per software complessi sia chiaramente comunicato.
Sviluppa un video di onboarding coinvolgente di 2 minuti per i clienti che disimballano e configurano un dispositivo per la casa intelligente. Il pubblico di riferimento include sia individui esperti di tecnologia che principianti, quindi il video necessita di uno stile visivo luminoso e user-friendly con diagrammi animati chiari e musica di sottofondo vivace. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la produzione, insegnando loro efficacemente a realizzare un video tutorial per l'installazione del prodotto con facilità.
Produci un video di prodotto dinamico di 45 secondi che evidenzi i tre principali vantaggi di un innovativo gadget da cucina, destinato ai potenziali clienti che navigano su siti di e-commerce o social media. Lo stile visivo dovrebbe essere accattivante e veloce, con riprese ravvicinate del prodotto in azione e testo conciso sullo schermo, accompagnato da spiegazioni chiare. Assicurati la piena accessibilità implementando i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare la comprensione di tutti gli spettatori, creando un video di prodotto d'impatto.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Espandi le istruzioni del prodotto e raggiungi più utenti a livello globale.
Espandi le istruzioni del prodotto e raggiungi più utenti a livello globale.
Produci senza sforzo tutorial completi sul prodotto, rendendo le caratteristiche complesse accessibili a un pubblico globale più ampio.
Migliora la formazione sul prodotto e la fidelizzazione degli utenti con l'AI.
Sfrutta l'AI per creare tutorial dinamici sul prodotto che aumentano significativamente il coinvolgimento degli utenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di un video tutorial per il prodotto?
La piattaforma AI generativa di HeyGen ti consente di creare facilmente un video tutorial per il tuo prodotto convertendo il testo di uno script direttamente in video. Puoi utilizzare una vasta gamma di modelli video e un editor drag-and-drop intuitivo per accelerare il tuo flusso di lavoro di produzione. Questo semplifica notevolmente la creazione di contenuti video istruttivi di alta qualità.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video di prodotto?
Come leader nella creazione di video di prodotto, HeyGen offre avatar AI e un avanzato generatore di voiceover AI per dare vita alle spiegazioni del tuo prodotto. Puoi anche aggiungere sottotitoli e caption automatici per l'accessibilità e mantenere l'identità del tuo marchio con controlli di branding personalizzabili. Queste caratteristiche garantiscono un video di prodotto professionale e coinvolgente.
Posso produrre rapidamente un video istruttivo per i social media utilizzando HeyGen?
Assolutamente. HeyGen è progettato per la creazione rapida di contenuti, permettendoti di produrre rapidamente un video istruttivo coinvolgente ottimizzato per piattaforme social come YouTube. Sfrutta i modelli video esistenti e ridimensiona facilmente i tuoi contenuti con i controlli del rapporto d'aspetto per adattarli perfettamente a varie piattaforme.
Come semplifica la piattaforma AI generativa di HeyGen la creazione di un video tutorial da uno script?
La piattaforma AI generativa di HeyGen semplifica notevolmente la creazione di un video tutorial convertendo il tuo script scritto direttamente in contenuti video coinvolgenti. La nostra funzione di testo in video, alimentata da un avanzato generatore di voiceover AI, ti consente di produrre facilmente narrazioni professionali per il tuo video istruttivo senza dover registrare la tua voce. Questo semplifica l'intero processo di produzione dal concetto al prodotto finale.