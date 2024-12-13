Crea un Video di Formazione: Veloce e Coinvolgente

Crea video di formazione coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti e demo di prodotti utilizzando avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti per la demo di un prodotto, rivolto a potenziali clienti, mostrando le caratteristiche e i benefici di un nuovo aggiornamento software. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, impiegando dimostrazioni chiare e passo-passo con una narrazione sicura e persuasiva. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una traccia audio di alta qualità e professionale che risuoni con gli utenti potenziali e metta in evidenza il valore del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione sulla conformità di 90 secondi per tutti i dipendenti, spiegando le nuove normative sulla privacy dei dati. Questo video richiede uno stile visivo serio, informativo e professionale, utilizzando grafica semplice per trasmettere concetti complessi con una voce autorevole. Per semplificare la creazione dei contenuti, incorpora la funzione di testo-a-video di HeyGen, trasformando il testo legale preparato in un modulo di formazione facilmente digeribile e d'impatto per i team L&D.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tecnico di 45 secondi su come fare per i membri del team che apprendono una nuova funzionalità software interna. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e ricco di catture schermo, accompagnato da una narrazione calma e chiara per guidare gli utenti attraverso ogni passaggio. Assicurati accessibilità e chiarezza utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, permettendo agli spettatori di seguire facilmente e comprendere istruzioni complesse durante questa essenziale formazione tecnica.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti, demo di prodotti o contenuti esplicativi con la nostra piattaforma video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo script per il video di formazione. La funzione Testo-a-Video della nostra piattaforma trasforma istantaneamente il tuo testo in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare professionalmente i tuoi contenuti di formazione, aggiungendo un tocco umano coinvolgente senza la necessità di riprese.
3
Step 3
Genera Voiceover AI
Dai vita al tuo script generando voiceover AI di alta qualità direttamente dal tuo testo, garantendo una narrazione chiara e coerente in tutto il video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Il tuo video di formazione è completo! Utilizza le nostre funzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma e pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

Trasforma concetti intricati e istruzioni tecniche in video di formazione chiari, concisi e facili da comprendere per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di formazione coinvolgenti?

La piattaforma video avanzata di HeyGen ti consente di creare facilmente video AI trasformando script in video di formazione professionali con avatar AI e voiceover AI realistici, riducendo significativamente i tempi di produzione.

Che tipo di video di formazione posso sviluppare utilizzando HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video di formazione, inclusi moduli di onboarding per i dipendenti, demo di prodotti e video esplicativi completi, utilizzando tutti i nostri modelli di video di formazione per un aspetto professionale.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video di formazione per adattarli al mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare il tuo video con il logo, i colori e i media della tua azienda, assicurando che tutti i tuoi video di formazione siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

Come beneficiano i team L&D dall'utilizzo di HeyGen per la produzione video?

HeyGen consente ai team L&D di produrre efficientemente video di formazione di alta qualità e implementare facilmente aggiornamenti, promuovendo la condivisione della conoscenza in tutta l'organizzazione senza la necessità di competenze o risorse estese di editing video.

